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बीकानेर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से तीन बाइक सवारों की मौत

बाइक सवार तीन भाइयों को अज्ञात वाहन ने कुचला. हादसे में तीनों की गई जान, टक्कर मारकर चालक वाहन सहित फरार.

बीकानेर में रफ्तार का कहर
बीकानेर में रफ्तार का कहर (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर : गंगाशहर थाना इलाके में देर रात करीब एक बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस जुटी जांच में : गंगाशहर थानाधिकारी गणेश विश्नोई ने बताया कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हुई है. तीनों युवक स्वरूपदेसर के रहने वाले थे और आपस में रिश्ते में भाई थे. फिलहाल शवों को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य माध्यमों से वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस हादसे के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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हादसे के बाद वाहन चालक फरार : हादसे के बाद अज्ञात वाहन का चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस अब फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है. पुलिस की ओर से आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके. इसके साथ ही पुलिस हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी भी जुटा रही है.

पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए शव : पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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परिवार में मचा कोहराम : एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों और गांव तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. हादसे की सूचना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और परिचित पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. एक ही परिवार से जुड़े तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. हादसे की सूचना मिलने के बाद देर रात भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया भी मौके पर पहुंचे. मौके पर एम्बुलेंस पहुंचने में हुई देरी को लेकर उन्होंने खासा नाराजगी जताई. श्याम पंचारिया ने मौके पर मौजूद लोगों से हादसे की जानकारी ली और चिकित्सा सहायता पहुंचने में हुई देरी को लेकर नाराजगी जताई.

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