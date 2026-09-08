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बीकानेर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से तीन बाइक सवारों की मौत

बीकानेर : गंगाशहर थाना इलाके में देर रात करीब एक बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस जुटी जांच में : गंगाशहर थानाधिकारी गणेश विश्नोई ने बताया कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हुई है. तीनों युवक स्वरूपदेसर के रहने वाले थे और आपस में रिश्ते में भाई थे. फिलहाल शवों को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य माध्यमों से वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस हादसे के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है.

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हादसे के बाद वाहन चालक फरार : हादसे के बाद अज्ञात वाहन का चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस अब फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है. पुलिस की ओर से आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके. इसके साथ ही पुलिस हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी भी जुटा रही है.