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दिल्ली: गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से नीचे गिरे तीन बाइक सवार, दो बेटियों समेत पिता हुए घायल

पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के लूप पर एक बाइक पर सवार पिता और उनकी दो बेटियां हुई हादसे का शिकार,तीनों का इलाज जारी

गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से गिरे तीन बाइक सवार,बुरी तरह घायल
गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से गिरे तीन बाइक सवार,बुरी तरह घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 22, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के लूप पर एक बाइक पर सवार पिता और उनकी दो बेटियां संतुलन बिगड़ने के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गए. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में 11 वर्षीय बच्ची की हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

फ्लाईओवर के लूप पर संतुलन बिगड़ने से हादसा: पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान सोनिया विहार निवासी आशीष कुमार और उनकी दो बेटियों मानसी तथा रूबी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आशीष कुमार अपनी दोनों बेटियों के साथ बाइक से सोनिया विहार से पुरानी दिल्ली जा रहे थे. जब वे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के लूप पर पहुंचे तो बाइक से उनका नियंत्रण अचानक बिगड़ गया.

फ्लाईओवर के लूप पर संतुलन बिगड़ने से हादसा
फ्लाईओवर के लूप पर संतुलन बिगड़ने से हादसा (ETV Bharat)


तीनों घायलों का इलाज जीटीबी अस्पताल में जारी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक पर सवार तीनों लोग फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे, जबकि बाइक ऊपर ही रह गई. हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तुरंत गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल पहुंचाया.अस्पताल सूत्रों के अनुसार आशीष कुमार, रूबी और मानसी का इलाज जारी है, जबकि 11 वर्षीय मानसी की हालत चिंताजनक बनी हुई है.

डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने दी हादसे की जानकारी: डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. शुरुआती जांच में बाइक से नियंत्रण खोने के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.हालांकि दुर्घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी

इस हादसे के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के सटीक कारणों का पता चल सकेगा.

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