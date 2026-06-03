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रांची में सड़क हादसों में तीन बाइक सवार युवकों की मौत, स्पीड की वजह से गई जान

रांची: बुधवार को रांची रिंग रोड में हुए दो सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दोनों हादसों में तीन से ज्यादा लोग घायल हैं. दोनों ही घटनाएं रांची के रिंग रोड के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घटी है.

बेड़ो में दो की मौत

रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. बेड़ो थाना क्षेत्र के पांडेपारा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ही बाइक पर चार युवक सवार थे. बाइक की गति काफी तेज थी. जिसकी वजह से अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक एक पोल से टकरा गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. रांची के बेड़ो डीएसपी दीपक ने बताया कि लापरवाही से बाइक चलाने के कारण यह हादसा हुआ है. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है.

नेवरी रिंग रोड के पास हादसे में एक की मौत