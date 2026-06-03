ETV Bharat / state

रांची में सड़क हादसों में तीन बाइक सवार युवकों की मौत, स्पीड की वजह से गई जान

रांची में अलग अलग सड़क हादसों में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई.

bike rammed into barricade
बैरिकेडिंग में जा घुसी बाइक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बुधवार को रांची रिंग रोड में हुए दो सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दोनों हादसों में तीन से ज्यादा लोग घायल हैं. दोनों ही घटनाएं रांची के रिंग रोड के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घटी है.

बेड़ो में दो की मौत

रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. बेड़ो थाना क्षेत्र के पांडेपारा मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक ही बाइक पर चार युवक सवार थे. बाइक की गति काफी तेज थी. जिसकी वजह से अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक एक पोल से टकरा गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. रांची के बेड़ो डीएसपी दीपक ने बताया कि लापरवाही से बाइक चलाने के कारण यह हादसा हुआ है. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है.

नेवरी रिंग रोड के पास हादसे में एक की मौत

रांची में एक और हादसा सामने आया है, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. नेवरी रिंग रोड के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी. इसी दौरान एक बाइक सवार बेहद तेज गति के साथ बरेकेडिंग में ही जा घुसा. इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- बाइक सवार दंपती को ट्रैक्टर ने रौंदा, पति की मौत

पलामू में आंधी-तूफान का कहर, पेड़ गिरने से बाइक सवार दो युवकों की मौत

चलते-चलते अचानक बाइक बनी आग का गोला, बाल-बाल बचा बाइक सवार

TAGGED:

रांची में स्पीड का कहर
THREE BIKE RIDERS DIED
SEPARATE ACCIDENTS IN RANCHI
सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत
SEPARATE ROAD ACCIDENTS IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.