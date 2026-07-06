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बेखौफ बदमाशों ने राजाखेड़ा में तीन जगह की फायरिंग...घटना सीसीटीवी में कैद, देखें वीडियो

मुख्य बाजार में तीन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बनाया निशाना. अफरातफरी मची.

CCTV footage of the incident
घटना का सीसीटीवी फुटेज (Photo: Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार दिनदहाड़े हुई फायरिंग से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई. बाइक सवार बदमाशों ने मुख्य बाजार स्थित तीन अलग-अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. घटना के बाद बाजार में अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.

थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी कराई है. पुलिस बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना का सीसीटीवी फुटेज एवं पीड़ित दुकानदार (ETV Bharat Dholpur)

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घटना सीसीटीवी में कैद: पुलिस के अनुसार, टाउन चौकी के समीप मुख्य बाजार में बदमाशों ने शांति गारमेंट, राजू मोबाइल सेंटर तथा पीएन ब्रिक फील्ड के संचालक प्रवीण पहलवान से जुड़े प्रतिष्ठान को निशाना बनाया. जैन धर्मशाला के पास स्थित शांति गारमेंट के शीशे पर गोली लगने से नुकसान हुआ. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. शांति गारमेंट के बाहर भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. फायरिंग की एक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इस आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है.

Bullet mark on the shop
दुकान पर गोली का निशान (ETV Bharat Dholpur)

लोगों में भारी रोष: स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना था कि राजाखेड़ा कस्बे में पहले भी मुख्य बाजार, हॉट मैदान, बायपास रोड और पिनाहट तिराहे सहित विभिन्न स्थानों पर आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं. लगातार हो रही वारदातों से व्यापारियों और आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

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BRAZEN MISCREANTS IN DHOLPUR
INCIDENT CAPTURED ON CCTV
THREE MISCREANTS ARRIVED ON A BIKE
3 BUSINESS ESTABLISHMENTS TARGETED
FIRING AT 3 LOCATIONS IN RAJAKHERA

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