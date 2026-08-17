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प्रयागराज सड़क हादसे में 3 कावड़ियों की मौत; CM योगी ने लिया मामले का संज्ञान, दिए निर्देश

प्रयागराज सड़क हादसे में 3 कावड़ियों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: नेशनल हाइवे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और जल चढ़ाने वाराणसी जा रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना का संज्ञान लिया है और शोक संतप्त परिजनों की हरसंभव मदद के निर्देश दिए हैं. यह हादसा प्रयागराज-वाराणसी राजमार्ग पर हनुमानगंज में सरपतीपुर के पास हुई. तीन युवक बाइक से वाराणसी की तरफ जा रहे थे. तभी कांवड़ियों के लिए ही पानी की बोतलें ले जा रहे ऑटो से बाइक की भिड़ंत हो गई. यह टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन इलाज के दौरान एक-एक कर तीनों ने दम तोड़ दिया. दुर्घटना की जानकारी देते पुलिस अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat) सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान: प्रयागराज दुर्घटना में तीन कावड़ियों की मौत का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी ने लिया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले कांवड़ियों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और प्रशासन को घायलों के त्वरित एवं समुचित इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं.