प्रयागराज सड़क हादसे में 3 कावड़ियों की मौत; CM योगी ने लिया मामले का संज्ञान, दिए निर्देश
घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि यह कंटेनर इस मार्ग पर कैसे आ गई और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 1:18 PM IST
प्रयागराज: नेशनल हाइवे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और जल चढ़ाने वाराणसी जा रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना का संज्ञान लिया है और शोक संतप्त परिजनों की हरसंभव मदद के निर्देश दिए हैं.
यह हादसा प्रयागराज-वाराणसी राजमार्ग पर हनुमानगंज में सरपतीपुर के पास हुई. तीन युवक बाइक से वाराणसी की तरफ जा रहे थे. तभी कांवड़ियों के लिए ही पानी की बोतलें ले जा रहे ऑटो से बाइक की भिड़ंत हो गई.
यह टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन इलाज के दौरान एक-एक कर तीनों ने दम तोड़ दिया.
सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान: प्रयागराज दुर्घटना में तीन कावड़ियों की मौत का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी ने लिया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले कांवड़ियों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और प्रशासन को घायलों के त्वरित एवं समुचित इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने स्थानीय जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए.
सीएम योगी ने दुर्घटना में घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की. शासन के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासनिक टीम प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है.
आसपास के ही रहने वाले थे: एसएचओ सरायइनायत संजय गुप्ता ने बताया कि तीनों पास के ही गांव के हैं. मृतकों की पहचान अशोक, लल्लू और भगवती के रूप में हुई है. इनके परिजनों को सूचना दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि यह कंटेनर इस मार्ग पर कैसे आ गई और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. इसकी जांच की जा रही है. जांच के बाद विधिक करवाई कंटेनर के मालिक और ड्राइवर पर होगी.
उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना पर एसीपी और सरायइनायत एसओ भी मौके पर पहुंचे थे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है, कि बाइक पानी के कंटेनर लदे मालवाहक ऑटो से किन परिस्थितियों में टकराई.
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