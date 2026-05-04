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तीन बिहारी TMC पर भारी: मंगल, नितिन और सम्राट की तिकड़ी ने बंगाल में खिलाया कमल

पटना: पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है. भाजपा भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत रही है. बंगाल चुनाव में बिहार की भूमिका भी अहम रही है. बड़ी संख्या में बिहार से नेता बंगाल फतह करने के लिए गए थे. बिहार के तीन सूरमा भी जंग के मैदान में जोर आजमाइश कर रहे थे.

मंगल पांडे प्रमुख रणनीतिकार: पहली बार बंगाल में कमल खिला है. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. बिहार भाजपा के 300 से अधिक नेता बंगाल में काम कर रहे थे. बंगाल के प्रभारी भी बिहार के नेता हैं. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं. चुनाव में जीत के पीछे वजह मंगल पांडे भी हैं, जो पिछले कई सालों से बंगाल में प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे. बंगाल में चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने की रणनीति में जुटे थे.

नितिन नबीन के साथ सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय सारवगी (ETV Bharat)

नितिन नवीन की रणनीति हुई कामयाब: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार सरकार बनी और भाजपा को अजेय बढ़त मिली. बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद नितिन नवीन लगातार बंगाल में कैंप कर रहे थे और अपनी संगठन क्षमता की वजह से बंगाल में भाजपा को शिखर पर लाने में कामयाब हुए.