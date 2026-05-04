तीन बिहारी TMC पर भारी: मंगल, नितिन और सम्राट की तिकड़ी ने बंगाल में खिलाया कमल

तीन बिहारी TMC पर भारी: मंगल, नितिन और सम्राट की तिकड़ी ने बंगाल में खिलाया कमल
तीन बिहारी TMC पर भारी परा. बंगाल में मंगल पांडे, नितिन नबीन और सम्राट चौधरी की तिकड़ी ने कमल खिलाने का काम किया.
Published : May 4, 2026 at 3:20 PM IST
पटना: पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है. भाजपा भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत रही है. बंगाल चुनाव में बिहार की भूमिका भी अहम रही है. बड़ी संख्या में बिहार से नेता बंगाल फतह करने के लिए गए थे. बिहार के तीन सूरमा भी जंग के मैदान में जोर आजमाइश कर रहे थे.
मंगल पांडे प्रमुख रणनीतिकार: पहली बार बंगाल में कमल खिला है. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. बिहार भाजपा के 300 से अधिक नेता बंगाल में काम कर रहे थे. बंगाल के प्रभारी भी बिहार के नेता हैं. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं. चुनाव में जीत के पीछे वजह मंगल पांडे भी हैं, जो पिछले कई सालों से बंगाल में प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे. बंगाल में चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने की रणनीति में जुटे थे.
नितिन नवीन की रणनीति हुई कामयाब: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नितिन नवीन के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार सरकार बनी और भाजपा को अजेय बढ़त मिली. बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद नितिन नवीन लगातार बंगाल में कैंप कर रहे थे और अपनी संगठन क्षमता की वजह से बंगाल में भाजपा को शिखर पर लाने में कामयाब हुए.
सम्राट चौधरी ने भी किया प्रचार: बिहार के एक और नेता बंगाल में सक्रिय थे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बंगाल में पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था और बिहारी वोटरों को लुभाने के लिए सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार भी किया था. सम्राट चौधरी की रणनीति भी काम आई और तमाम बिहारी वोटरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया.
बिहार के नेताओं में गजब की प्रतिभा: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि बिहार के नेताओं में गजब की प्रतिभा है. जिस काम में वह लग जाते हैं उसे अंजाम तक पहुंचा देते हैं. बड़ी संख्या में बिहार से कार्यकर्ता और नेता पश्चिम बंगाल गए थे लेकिन तीन नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी.
"नितिन नवीन, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी तीन ऐसे नेता थे जो लगातार बंगाल में प्रचार कर रहे थे. खासकर बिहार से सटे जिलों में उनकी भूमिका अहम थी. बंगाल जीत में इनकी भूमिका अहम मानी जा रही है." -अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार
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