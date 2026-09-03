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अंधविश्वास के खिलाफ बिहार के तीन शिक्षकों की मुहिम, छत्तीसगढ़ में मिला राष्ट्रीय सम्मान

नालंदा के तीन शिक्षकों को अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सम्मान मिला. रिपोर्ट- महमूद आलम

NALANDA TEACHERS AWARDED
नालंदा के शिक्षकों को मिला सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 3:41 PM IST

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नालंदा: समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और अज्ञानता के खिलाफ जब शिक्षा और विज्ञान की रोशनी पहुंचती है, तो बदलाव निश्चित होता है. नालंदा जिले के तीन शिक्षकों ने इस बदलाव का बीड़ा उठाया है. समाज में वैज्ञानिक सोच, तर्कशीलता, अंधविश्वास उन्मूलन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए इन तीनों शिक्षकों को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित धर्मनगरी डोंगरगढ़ में सम्मानित किया गया.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जागरुकता के लिए सम्मानित

यह राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम 'प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा, छत्तीसगढ़' द्वारा माता बम्लेश्वरी अतिथि गृह में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में तीनों शिक्षकों का सम्मान किया गया. छत्तीसगढ़ में मिला यह सम्मान सिर्फ तीन शिक्षकों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह नालंदा की उस धरती का सम्मान है, जिसने सदियों पहले दुनिया को ज्ञान और तर्क की रोशनी दिखाई थी.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

इन शिक्षकों को मिला सम्मान
1. रोहित कुमार: प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बेलदरिया. बिहार शरीफ.
2. डॉ. मो. एजाज अहमद: शिक्षक, शीतला +2 उच्च विद्यालय मघड़ा बिहार शरीफ.
3. मो. नजमुद्दीन: विशिष्ट शिक्षक, उर्दू प्राथमिक विद्यालय कोहनासराय. बिहार शरीफ

2016 से शिक्षक के रूप में कार्यरत

बिहार शरीफ के बड़ी शेखाना निवासी डॉ. मो. एजाज अहमद 2016 से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में BPSC TRE-1 के तहत शीतला प्लस 2 उच्च विद्यालय, मघड़ा में पदस्थापित हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अज्ञानता के कारण लोग ढोंगी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं. जिसके उलझन में पड़कर हालात बिगड़ जाते हैं और जिंदगी दांव पर लग जाती है.

अंधविश्वास के पीछे का विज्ञान

डॉ. मो. एजाज ने आगे बताया कि हमारे घर के पास एक ढोंगी बाबा आए और कहा कि अगर इस नींबू को काटने पर यह लाल हो गया, तो यहां जिन्नात का साया है. नींबू लाल भी हो गया और लोग डर गए. लेकिन इसके पीछे का विज्ञान यह था कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और बाबा ने पहले से ही उस पर आयरन क्लोराइड लगा रखा था.

"जैसे ही नींबू कटा, रासायनिक प्रतिक्रिया से वह लाल हो गया. इसी तरह पानी से दीया जलाने का चमत्कार भी 'सोडियम' की पानी के साथ होने वाली प्रतिक्रिया है." - डॉ. मो. एजाज अहमद, सम्मानित शिक्षक

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छात्राओं को समझाते डॉ. एजाज (ETV Bharat)

बच्चों और अभिभावकों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा

डॉ. एजाज स्कूलों में बच्चों (9वीं से 12वीं कक्षा) और उनके अभिभावकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाते हैं. उनका मानना है, कि जब बच्चे विज्ञान के इन रहस्यों को समझकर घर में अपने माता-पिता को समझाते हैं, तो अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होती हैं.

ग्रामीण महिला की सूझ-बूझ

वहीं दीपनगर की रहने वाली महिला निरंजना गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं में सांप या बिच्छू काटने पर झाड़-फूंक कराने का चलन बहुत ज्यादा है. वे कहती हैं, "अगर सांप काटे तो सबसे पहले मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए. झाड़-फूंक के चक्कर में कई लोगों की जान जा चुकी है. पहले दवा होनी चाहिए, उसके बाद दुआ."

किसान परिवार में जन्म

गिरियक प्रखंड के चोरसुआ, गांव निवासी रोहित कुमार के पिता भगवान प्रसाद एक किसान हैं. रोहित 2010 में नेहरू युवा केंद्र से जुड़े थे, जहां से उनके भीतर समाज सेवा की भावना जागी. 2014 में शिक्षक बनने के बाद वे 2017 में डॉ. एस. सुब्बाराव की 'राष्ट्रीय युवा योजना' से जुड़ गए.

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभियान

रोहित अब तक अपने खर्चे पर अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का भ्रमण कर बाल विवाह, अंधविश्वास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर चुके हैं.

वैज्ञानिक पद्धति से अंधविश्वास का पर्दाफाश

रोहित बताते हैं कि 2019-20 का दौर उनके परिवार के लिए बहुत कष्टदायक था. उन्होंने बताया कि जब मेरी दो बहनों का निधन हो गया. तब घर में ऐसा माहौल बन गया था कि यह सब किसी भूत प्रेत के साए के कारण हो रहा है. जब मैंने वैज्ञानिक पद्धति और तर्क का सहारा लिया, तो अंधविश्वास का पर्दाफाश हुआ और आज मेरा परिवार खुशहाल है.

"दो बहनों के निधन के बाद घर में ऐसा माहौल बन गया था कि यह सब किसी भूत प्रेत के साए के कारण हो रहा है. जब मैंने वैज्ञानिक पद्धति और तर्क का सहारा लिया, तो अंधविश्वास का पर्दाफाश हुआ और आज मेरा परिवार खुशहाल है."- रोहित कुमार, सम्मानित शिक्षक

अंधविश्वास से घर की रक्षा

रोहित ने अब तक अंधविश्वास से जुड़े 7 मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाया है. सांप काटने के 2-3 मामलों में उन्होंने मरीजों को भगत (ओझा) के पास जाने से रोककर तुरंत अस्पताल भेजा, जिससे उनकी जान बच गई. वे कहते हैं कि शुरुआत में परिवार वाले ही विरोध करते हैं, लेकिन जब कोई पढ़ा-लिखा इंसान तर्क से समझाता है, तो घर बर्बाद होने से बच जाता है.

शिक्षा की कमी

गिरियक प्रखंड के बकरा गांव निवासी समाजशास्त्री प्रभाकर शास्त्री का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण लोग डर और चमत्कार (अंधविश्वास) का सहारा लेते हैं. जब कोई ढोंगी बाबा रासायनिक प्रयोगों (जैसे नींबू का लाल होना या पानी से आग लगना) का सहारा लेता है, तो अशिक्षित लोग इसे दैवीय या आसुरी शक्ति मान लेते हैं.

भ्रम तोड़ने का काम

मो. नजमुद्दीन जैसे शिक्षक समाज में इसी भ्रम को तोड़ने का काम कर रहे हैं. उनका संदेश साफ है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां भी भ्रमित हो सकती हैं. जब तक किसी बात का तार्किक और वैज्ञानिक प्रमाण न हो, उस पर विश्वास न करें. जब शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े तो कई ऐसे परिवार को अपने आसपास ओझा गुणी की वजह से बर्बाद होते देखा तो लगा कि ऐसे लोगों को शिक्षा देकर ही जागरूक किया जा सकता है.

"हमारा प्रयास है, कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस अंधविश्वास को ख़त्म करें. बिहार सरकार ने जो स्कूलों में बैगलेस शनिवार छात्रों के लिए बनाया है. उसमें अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के साथ इन बातों की जानकारी देते हैं."- मो. नजमुद्दीन, सम्मानित शिक्षक

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