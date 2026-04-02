बस्तर से नक्सल उन्मूलन : सरकार की नीतियों से मिली सफलता, जानिए कौन बना बड़ा गेमचेंजर
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिमटते ही अब बस्तर में शांति स्थापित हो चुकी है. आईए आपको बताते हैं वो तीन बड़े कारण जिसके कारण नक्सलवाद सिमटा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 2:45 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के सिमटते ही उम्मीदों की नई रोशनी आई है.फोर्स और सरकार के समन्वय ने वो कर दिखाया है जिसका पूरा होना एक सपने के सच होने जैसा है.आज से दो साल पहले तक ये कौन कह सकता था कि बस्तर को जिस समस्या सबसे ज्यादा दर्द दिया है उसका इलाज इतना जल्दी हो जाएगा. नक्सलवाद के नासूर का ऑपरेशन जिस तरह से फोर्स ने किया है उसके दोबारा फैलने की उम्मीद अब बहुत कम बची है.ऑपरेशन के बाद सरकार की ओर से जो एंटीबॉयोटिक दी जा रही है उससे बस्तर की ना सिर्फ जल्दी रिकवरी होगी,बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूत और स्वस्थ बनकर अपनी पहचान पूरी दुनिया को बताएगा.
डेडलाइन से पहले ही लाल किला ध्वस्त
बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की गई थी. इसके बाद से जिस तरह की तेजी और विकास को लेकर रोडमैप तैयार किया गया उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है. आज नक्सलियों का पोषण करने वाले या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर अपने भविष्य की तस्वीर से घबराकर हथियार डाल चुके हैं.नक्सलियों के ब्रेन या तो अब डेड हो चुके हैं या फिर हथियार और टीम समेत समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं. आईए आपको बताते हैं कि वो तीन कारण कौन से हैं जिनके कारण नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होनी शुरु हुई.
नक्सल उन्मूलन के तीन कारण
वहीं नक्सल मामलों के जानकर एवं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने बताया कि बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए तीन बड़े कारण बताए हैं. पहला कारण 2014-15 में बनी राष्ट्रीय नीति है. जिसका नाम समाधान रखा गया था. इस नीति के तहत माओवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई गई और हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा. इलाके में विकास कार्यों को बढ़ाया गया. साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों से बेहतर समन्वय स्थापित किया गया. इससे ग्रामीणों को नक्सलियों के संपर्क से दूर किया गया. इतिहास में पहली बार ऐसी नीति बनी. इसके बाद बेहतर अनुशरण करके ऑपरेशन्स किए गए. जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है.
नोटबंदी ने भी निभाई बड़ी भूमिका
नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता ने बताया कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है. केंद्र सरकार की नोटबंदी ने माओवादियों की कमर तोड़ी है. न केवल माओवादी बल्कि देश मे अतिवादी संगठन के लिए बुरा प्रभाव बनकर सामने आया है. वर्तमान में देखा जा रहा है कि माओवादियों के कब्जे से सोना बरामद हो रहे हैं. माओवादियों ने अपने पैसे को सोने में बदला है. खुफिया जानकारी यह भी मिल रही है कि माओवादियों के पास बड़ी मात्रा में डायमंड भी है. ताकि उन्हें बेचकर कैश किए जा सके. ताकि कम स्पेश में आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके.
सरेंडर्ड नक्सली ने भी किया था दावा
आपको बता दें कि साल 2016 की नोटबंदी ने केवल शहरों में काला धन रखने वालों को ही नहीं, बल्कि जंगलों में बैठे नक्सली कमांडरों को भी तगड़ा झटका दिया था.हथियार छोड़ चुके पूर्व नक्सली कमांडर भूपति ने बताया कि नोटबंदी के दौरान नक्सलियों के 25 से 30 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे. जिसके कारण संगठन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था.नक्सलियों के पास जो पैसा था वो नोटबंदी के दौरान एक्सचेंज नहीं हो सका,भूपति के मुताबिक संगठन ने जिन लोगों को नोट बदलने के लिए पैसे दिए थे उनमें से कई लोग पैसा लेकर भाग गए.इस तरह से नोटबंदी के दौरान नक्सलियों की वित्तीय स्थिति चरमरा गई थी.
नक्सल उन्मूलन की डेडलाइन भी बड़ा कारण
नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के तय किए गए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन बड़े फैक्ट के रूप में सामने आई है. यदि किसी टाइम फ्रेम में किसी समस्या को सुलझाने में यदि हम लगते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है. नक्सल मोर्चे पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट फोर्स और STF के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ. बड़ी संख्या में तैनात जवानों को रिजल्ट देना जरूरी था.
इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों के साथ भी समन्यवक बेहतर हुआ. जिसमें तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल है. इनके बीच इंटेलिजेंस नेटवर्क का आपस मे शेयरिंग हुआ. इससे माओवादियों को छिपने के लिए मिलने वाला शेल्टर खत्म हुआ. सबसे बड़ी बात की टाइम फ्रेम में तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया. केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया टेक्नोलॉजी माओवादियों के पैर उखाड़ने और उन्हें जमींदोज करने में कारगर साबित हुआ.