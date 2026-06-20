सूरजपुर में करंट से तीन भालुओं की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच
सूरजपुर में करंट लगने से तीन भालुओं की मौत हो गई. वन विभाग और बिजली विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 6:51 PM IST
सूरजपुर: जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में तीन भालुओं की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना के बाद से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के जंगल में एक नर, एक मादा भालू और उसके शावक की करंट लगने से मौत हुई है. घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
सूरजपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के झिंगरामाडा जंगल में यह घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि जंगल में भोजन और पानी की तलाश में विचरण कर रहे तीन भालू अचानक जमीन पर गिरे 11 केवी हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गए. करंट इतना तेज था कि मौके पर ही तीनों भालुओं की दर्दनाक मौत हो गई.
जंगल क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली तार टूटकर नीचे गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में आने से एक नर भालू, एक मादा भालू और उसके शावक की मौत हुई. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत भालुओं का निरीक्षण किया- माइकल तिर्की, प्रत्यक्षदर्शी
एक नर, एक मादा भालू के साथ उसके शावक कि मौत हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हो गई है. तीनों भालुओं का पोस्टमार्टम करवाकर नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया और मामले में जांच जारी है- डीपी साहू, डीएफओ, सूरजपुर
बिजली विभाग पर उठे सवाल
इस घटना के बाद बिजली विभाग ने भी सक्रियता दिखाते हुए आनन-फानन में टूटे हुए तार को दुरुस्त कर दिया है. इस घटना ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.