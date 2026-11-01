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पलामू उंटारी रोड गैंग रेप केस: नाबालिग ने लोक-लाज के डर से छुपाई थी बात, आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाएगी पुलिस

पलामू पुलिस की गिरफ्त में गैंगरेप केस के आरोपित. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तीन ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ऑटो चालकों को सजा दिलवाने के लिए पलामू पुलिस स्पीडी ट्रायल का सहारा लेगी. बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई है, जो अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए कार्य करेगी.

सामूहिक दुष्कर्म के मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई बातों की जानकारी मिली है. पूरे मामले को लेकर एसपी कपिल चौधरी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. एसपी ने बताया कि 29 अक्टूबर को पीड़िता अपने मौसी के घर के बगल में रहने वाले अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही. मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन से पीड़िता ने ऑटो बुक किया था. बाद में प्रेमी के घर पहुंची थी.