पलामू उंटारी रोड गैंग रेप केस: नाबालिग ने लोक-लाज के डर से छुपाई थी बात, आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाएगी पुलिस
पलामू में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन ऑटो चालक पकड़े गए हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 1, 2026 at 3:08 PM IST
पलामूः पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तीन ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार ऑटो चालकों को सजा दिलवाने के लिए पलामू पुलिस स्पीडी ट्रायल का सहारा लेगी. बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई है, जो अभियुक्तों को सजा दिलवाने के लिए कार्य करेगी.
सामूहिक दुष्कर्म के मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई बातों की जानकारी मिली है. पूरे मामले को लेकर एसपी कपिल चौधरी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. एसपी ने बताया कि 29 अक्टूबर को पीड़िता अपने मौसी के घर के बगल में रहने वाले अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही. मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन से पीड़िता ने ऑटो बुक किया था. बाद में प्रेमी के घर पहुंची थी.
नाबालिग के पहुंचने की जानकारी प्रेमी को मिल गई थी. जिसके बाद वह घर से भाग गया था. नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी. बाद में नाबालिग अपने मौसी के घर गई थी, लेकिन मौसी ने घर आने की इजाजत नहीं दी. बाद में वह घर लौट रही थी. इसी क्रम में ऑटो खराब हो गया था. ऑटो ड्राइवर ने दूसरे ऑटो ड्राइवर से मदद मांगी और एक दूसरा ऑटो भी मौके पर पहुंचा. बाद में दूसरे ऑटो पर बैठे आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. एसपी के अनुसार दो ऑटो चालकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जबकि तीसरा मौके पर था और उसे सब कुछ जानकारी थी.
घटना के बाद पीड़िता अपने घर चली गई थी. पीड़िता का प्रेमी भी नाबालिग है. प्रेमी के परिजनों ने 31 अक्टूबर को उंटारी रोड थाना पहुंचकर अपने बेटे के गायब होने की जानकारी दी थी. पुलिस नाबालिग लड़के को खोज रही थी. इसी क्रम में पुलिस पीड़िता तक पहुंची. बाद में पीड़िता ने पुलिस की सारी बातों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तीन ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने नाबालिग लड़के को भी बरामद कर लिया है.
गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर सुबोध दीक्षित, मुकेश दीक्षित, अभय दीक्षित उंटारी रोड थाना क्षेत्र के भदूमा गांव के रहने वाले हैं. पुलिस के छापेमारी में बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल, इंस्पेक्टर सोनू चौधरी, थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरी समेत कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे.
“नाबालिग लड़के को खोजने के क्रम में पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली थी. नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त दो ऑटो भी जब्त की गई है. आरोपियों को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलवाने के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है. पलामू पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी तरह के मामले की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी.”- कपिल चौधरी, एसपी, पलामू
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