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यूपी में तीन अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के तबादले, दो का स्थानांतरण कैंसिल

तीन ASP रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस में अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के पांच अधिकारियों के तबादले को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है. आदेश में तीन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दो अधिकारियों का पूर्व में किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है. तबादला सूची में संतोष कुमार III, पवन गौतम, आलोक सिंह III, आलोक कुमार जायसवाल और संतोष कुमार-II के नाम शामिल हैं.

संतोष कुमार III का स्थानांतरण निरस्त : संतोष कुमार III का अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है. स्थानांतरण निरस्त होने के बाद अब वह कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे. पवन गौतम को रायबरेली की जिम्मेदारी : पवन गौतम वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), जनपद खीरी के पद पर तैनात थे. उनका अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद कासगंज के पद पर स्थानांतरण किया गया था. अब संशोधित आदेश में यह स्थानांतरण निरस्त करते हुए उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है. आलोक सिंह III बने एएसपी कासगंज : आलोक सिंह III वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद रायबरेली के पद पर तैनात थे. अब उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद कासगंज के पद पर नई तैनाती दी गई है.