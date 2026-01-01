ओवरलोड वाहनों को पास कराने के आरोपी तीन ARTO सस्पेंड; मुख्यालय से किया गया अटैच, विभागीय जांच शुरू
मामला दर्ज होने के सात हफ्ते बाद परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह की ओर से निलंबन आदेश जारी किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 9:39 PM IST
लखनऊ: परिवहन विभाग ने रिश्वत लेकर ओवरलोड वाहनों को पास कराने के आरोपी तीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रवर्तन) को सस्पेंड कर दिया है. इसमें लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव कुमार बंसल के अलावा फतेहपुर व रायबरेली के भी दोनों एआरटीओ (प्रवर्तन) शामिल हैं. सस्पेंशन अवधि में मुख्यालय से संबद्ध करते हुए तीनों की विभागीय जांच भी शुरू हो गई है. झांसी जोन में तैनात उप परिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है.
25 लोगों को नामजद किया गया था: इस मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो माह पहले हमीरपुर, महोबा सहित बुंदेलखंड के जिलों से मौरंग, गिट्टी के ओवरलोड ट्रकों को घूस लेकर पास कराने का भंडाफोड़ करते हुए 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी. लखनऊ के मड़ियांव, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव जिले में दर्ज तीन एफआईआर में परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों को पास कराने के सिंडीकेट में शामिल करीब 25 लोगों को नामजद किया गया था.
विशेष सचिव केपी सिंह ने आदेश जारी किया: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद से नामजद अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यालय आना बंद कर दिया था. नामजद होने के करीब सात सप्ताह के बाद परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह की ओर से निलंबन आदेश जारी किया गया. इसमें लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के अंबुज और फतेहपुर की पुष्पांजलि मित्रा को सस्पेंड कर दिया है.
विभागीय जांच भी शुरू की गई: निलंबन अवधि में सभी को मुख्यालय से संबद्ध करते हुए विभागीय जांच भी शुरू हो गई है. रायबरेली की लालगंज कोतवाली समेत अन्य थानों में दर्ज केस में एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा गौतम, पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी, एआरटीओ रायबरेली अंबुज, पीटीओ रेहाना, एआरटीओ लखनऊ राजीव कुमार बंसल और एजेंट विनोद कुमार समेत कई नामजद थे.
पीटीओ और सिपाही भी हो चुके हैं सस्पेंड: उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इसी प्रकरण में लखनऊ के पीटीओ मनोज कुमार भारद्वाज, रायबरेली की रेहाना बानो और फतेहपुर के अखिलेश चतुर्वेदी को 29 नवंबर को निलंबित कर सभी को परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किया था. लखनऊ के प्रवर्तन पर्यवेक्षक अनुज, उन्नाव के प्रवर्तन पर्यवेक्षक इंद्रजीत सिंह और उन्नाव के ही प्रवर्तन सिपाही रणजीत कुमार व प्रदीप सिंह के साथ रायबरेली के प्रवर्तन चालक नौशाद को सस्पेंड किया था.
यह भी पढ़ें- यूपी के 13 गांव में लगेंगे नए टावर; दूरसंचार विभाग लगाएगा 53 नए BTS, माघ मेले में नहीं होगी दिक्कत