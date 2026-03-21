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NCERT की 13 हजार नकली किताबों के साथ तीन गिरफ्तार; पुलिस ने गोदाम में मारा छापा, 15 लाख की किताबें बरामद

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 10:53 PM IST

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मेरठ : जिले में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों को छापने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. थाना मवाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार को NCERT की 13 हजार नकली किताबों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद की गई किताबों की कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी जा रही है.



सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि ​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मेरठ के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम शुक्रवार को ग्राम कुड़ी कमालपुर नहर पुल पर चेकिंग कर रही थी. उन्होंने बताया कि इस दौरान दो संदिग्ध वाहन को पुलिस ने रोका था.

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने दी जानकारी. (Video credit: पुलिस मीडिया सेल)

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने गाड़ी बैठे लोगों से वाहन में रखे सामान के बारे में पूछा गया. पूछताछ में तीन व्यक्तियों राहुल यादव, राहुल और बाबर ने बताया कि इसमें कक्षा एक से 12 तक की नकली किताबें हैं. जिस पर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिनकी निशानदेही से ग्राम मटौरा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की गई.

उन्होंने बताया कि छापेमारी में पुलिस को मौके से 11 हजार नकली किताबें मिलीं. इस मामले में एनसीईआरटी के विशेषज्ञों को सूचित किया गया. इसके बाद तीनों अभियुक्तों और बरामद माल को हिरासत में लेकर थाने लाया गया. जिसके बाद अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. बरामद किताबों की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है.

यह भी पढ़ें : NCERT की नकली किताबें प्रिंट कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार, प्रिटिंग मशीन सहित 3 करोड़ का माल जब्त

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