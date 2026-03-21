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NCERT की 13 हजार नकली किताबों के साथ तीन गिरफ्तार; पुलिस ने गोदाम में मारा छापा, 15 लाख की किताबें बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )