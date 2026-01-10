ETV Bharat / state

कानपुर देहात में स्कील डेवलपमेंट की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल, तीन गिरफ्तार, ट्रेनिंग के नाम पर पढ़ाते थे बाइबिल

कानपुर देहात : अकबरपुर थाना क्षेत्र में स्कील डेवलपमेंट के नाम पर धर्म परिवर्तन चल रहा था. पुलिस ने गैंग में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी गरीब व वंचित लोगों को झांसे में लेकर ईसाई धर्म ग्रहण कराते थे. एक ग्रामीण की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें तीन को पकड़ा गया है.

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया, पिछले काफी समय से शिकायत मिल रही थी कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. लोगों को कीमती व अन्य वस्तुओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. मामले में 9 जनवरी को अकबरपुर थाने में निबौली गांव के रहने वाले रामभरोसे ने तहरीर दी थी. बताया था कि झांसी के रहने वाले डेनियल शरद सिंह (40), कानपुर देहात के गांव पातेपुर के हरिओम (45) और सावित्री शर्मा (40) नवाकांति सोसायटी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं.

व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे थे : आरोपियों ने पूछताछ में बताया, हम लोग नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर के ग्राम बाड़ापुर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं. जिसका रजिस्ट्रेशन मछलीपट्नम आन्ध्र प्रदेश के पते पर है. केंद्र पर आने वाले शिक्षार्थियों को एसी, फ्रिज, फिटर, कारपेंटर जैसे महत्वपूर्ण कोर्सों की ट्रेनिंग देते हैं. साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताकर धर्म परिवर्तन कराते.

गरीब लोगों को देते थे लालच : हरिओम त्यागी संस्था में पादरी था और अन्य जिलों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था. डेनियल शरद सिंह संस्था में अकाउंटेंट है. सावित्री शर्मा संस्था में प्रधानाचार्य कार्य करती है. संस्था में प्रार्थना सभा का आयोजन, लोगों को संस्था में धार्मिक उपदेश दिलवाना व संस्था के दस्तावेजों का रख-रखाव और महिलाओं व लड़कों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एंव प्रलोभन व लाभ दिलवाना है.