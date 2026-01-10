कानपुर देहात में स्कील डेवलपमेंट की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल, तीन गिरफ्तार, ट्रेनिंग के नाम पर पढ़ाते थे बाइबिल
गिरोह लालच देकर अनुसूचित जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था. पुलिस इस अंतरप्रांतीय नेटवर्क की जांच कर रही है.
कानपुर देहात : अकबरपुर थाना क्षेत्र में स्कील डेवलपमेंट के नाम पर धर्म परिवर्तन चल रहा था. पुलिस ने गैंग में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी गरीब व वंचित लोगों को झांसे में लेकर ईसाई धर्म ग्रहण कराते थे. एक ग्रामीण की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें तीन को पकड़ा गया है.
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया, पिछले काफी समय से शिकायत मिल रही थी कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. लोगों को कीमती व अन्य वस्तुओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. मामले में 9 जनवरी को अकबरपुर थाने में निबौली गांव के रहने वाले रामभरोसे ने तहरीर दी थी. बताया था कि झांसी के रहने वाले डेनियल शरद सिंह (40), कानपुर देहात के गांव पातेपुर के हरिओम (45) और सावित्री शर्मा (40) नवाकांति सोसायटी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं.
व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे थे : आरोपियों ने पूछताछ में बताया, हम लोग नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर के ग्राम बाड़ापुर में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं. जिसका रजिस्ट्रेशन मछलीपट्नम आन्ध्र प्रदेश के पते पर है. केंद्र पर आने वाले शिक्षार्थियों को एसी, फ्रिज, फिटर, कारपेंटर जैसे महत्वपूर्ण कोर्सों की ट्रेनिंग देते हैं. साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताकर धर्म परिवर्तन कराते.
गरीब लोगों को देते थे लालच : हरिओम त्यागी संस्था में पादरी था और अन्य जिलों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता था. डेनियल शरद सिंह संस्था में अकाउंटेंट है. सावित्री शर्मा संस्था में प्रधानाचार्य कार्य करती है. संस्था में प्रार्थना सभा का आयोजन, लोगों को संस्था में धार्मिक उपदेश दिलवाना व संस्था के दस्तावेजों का रख-रखाव और महिलाओं व लड़कों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एंव प्रलोभन व लाभ दिलवाना है.
चेन सिस्टम की तरह कर रहे थे काम : पुलिस अधीक्षक ने बताया, आरोपी एक चेन सिस्टम प्रणाली की तरह काम कर रहे थे. आम लोगों को संस्था से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण के अलावा क्षेत्रीय लोगों को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाकर धर्म परिवर्तन कराते थे. पूछताछ के दौरान अभियुक्त हरिओम त्यागी के मोबाइल से नवाकांति सोसायटी में तमाम लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हुए प्रार्थना सभा एवं बाइबिल का पाठ करने की फोटो व वीडियो तथा कुछ ईसाई धर्म से सम्बन्धित साहित्य डायरी के पेज व प्रभावित लोगों के नाम व क्षेत्र प्राप्त हुए हैं.
आरोपियों के पास से मिले फोटो : डेनियल शरद सिंह का मूल नाम शरद सिंह है. धर्म परिवर्तन के बाद शरद सिंह के साथ डेनियल जोड़ा गया है. हरिओम त्यागी का नाम धर्म परिवर्तन के बाद इनोस हो गया है. मोबाइल मिले फोटो में हरिओम त्यागी पादरी की पोशाक में कई जगह दिखाई दे रहा है. कुछ फोटो में नवाकांति सोसायटी में एक साथ 15 से 20 लोग प्रार्थना सभा करते दिखाई दे रहे हैं. संस्था से जुड़े लोग अपने सम्बोधन में धार्मिक शब्द जय मसीह से अपनी बात शुरू करते हैं तथा बात समाप्त होने पर पुनः जय मसीह बोलते हैं. आरोपियों का नेटवर्क अन्तर प्रादेशिक स्तर पर फैला हुआ है. देश विदेश से फंड मिलने के भी साक्ष्य मिले हैं.
