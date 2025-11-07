ETV Bharat / state

कर्नाटक की युवती से धर्म छिपाकर शादी की; दुष्कर्म के बाद बनाया अश्लील वीडियो, सहारनपुर में तीन आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर : थाना देहात कोतवाली पुलिस ने धर्म छिपाकर शादी करने और दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. युवती ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

11 अगस्त को देहात कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी शिकायत : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि कर्नाटक की एक युवती ने 11 अगस्त, 2025 को देहात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि घानाखेड़ी निवासी वसीम ने युवती के साथ नाम बदलकर शादी की थी. युवती ने वसीम और उसके साथियों पर दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप लगाया था. युवती का आरोप है कि युवक ने अपना नाम राजू राठौर बताया था. पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी वसीम उर्फ पीरू, फरमान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि वसीम और उसके साथियों ने दुष्कर्म किया था.