कर्नाटक की युवती से धर्म छिपाकर शादी की; दुष्कर्म के बाद बनाया अश्लील वीडियो, सहारनपुर में तीन आरोपी गिरफ्तार

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि कर्नाटक की एक युवती ने दर्ज कराई थी शिकायत.

तीन आरोपी गिरफ्तार
तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: Saharanpur Police)
Published : November 7, 2025 at 7:54 PM IST

सहारनपुर : थाना देहात कोतवाली पुलिस ने धर्म छिपाकर शादी करने और दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. युवती ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है.

11 अगस्त को देहात कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी शिकायत : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि कर्नाटक की एक युवती ने 11 अगस्त, 2025 को देहात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि घानाखेड़ी निवासी वसीम ने युवती के साथ नाम बदलकर शादी की थी. युवती ने वसीम और उसके साथियों पर दुष्कर्म और धर्मांतरण का आरोप लगाया था. युवती का आरोप है कि युवक ने अपना नाम राजू राठौर बताया था. पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी वसीम उर्फ पीरू, फरमान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का आरोप है कि वसीम और उसके साथियों ने दुष्कर्म किया था.

घानाखंडी से तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार : एसपी सिटी ने बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुबे सिह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया. शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम की ओर से तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि फरमान, सलमान और पीरु उर्फ वसीम को ग्राम घानाखंडी से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें : तीन पीड़िताओं ने खोला छांगुर बाबा गैंग का राज; कहा- वह हमें काफिर बोलते हैं, गैंगरेप कर सिगरेट से जलाया

