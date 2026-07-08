लखनऊ समिट बिल्डिंग साइबर ठगी; मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी कोलकाता से लखनऊ लाए गए
तीनों को कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया. इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 6:54 AM IST
लखनऊ: राजधानी की समिट बिल्डिंग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के अड्डे का संचालन कोलकाता से किया जा रहा था. इस मामले में लखनऊ पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड विनीत, उसके सहयोगी जयराज और रिंकी दास गुप्ता को कोलकाता से गिरफ्तार किया है.
तीनों को कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया. इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है. अब पुलिस उनसे पूछताछ करके गिरोह के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.
इंस्पेक्टर साइबर थाना बृजेश यादन ने बताया कि गिरफ्तारी के समय तीनों आरोपियों के पास से कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या मोबाइल फोन नहीं मिला. हमारी जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपने मोबाइल गायब कर दिए थे, ताकि पुलिस को सबूत न मिल सकें.
हालांकि, समिट बिल्डिंग पर हुई छापेमारी में मिले दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर विनीत, जयराज और रिंकी दास गुप्ता के नाम विवेचना में शामिल किए गए और उन्हें आरोपी बनाया गया.
यूएस में बैठे आकाओं के इशारे पर काम: पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि विनीत को भारत में कॉल सेंटर संचालित करने की जिम्मेदारी यूएस के साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड ने दी थी. पूरे ठगी के नेटवर्क को अमेरिका में बैठे संचालकों के निर्देशों पर चलाया जाता था. विनीत और उसका सहयोगी मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले हैं. वहीं, रिंकी दास गुप्ता कोलकाता निवासी है.
तीनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा. लखनऊ पहुंचने के बाद साइबर क्राइम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में विदेशी नेटवर्क, फर्जी कंपनियों, बैंक खातों और करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़े सुराग मिलेंगे.
इस मामले में पहले से गिरफ्तार ऑपरेशनल मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम को भी पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है. इसके लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर दी गई है. पुलिस इन दोनों से गिरोह के वित्तीय लेनदेन, हवाला, विदेशी भुगतान और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटाएगी.
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह पहले कोलकाता से संचालित होता था. पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले पिकनिक गार्डन रोड स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था, जो अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी करता था.
उस कार्रवाई में लॉरेंस फेलिक्स, साइमन, अकबर और मोहम्मद असीम को गिरफ्तार किया गया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने आरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी थी.
पुलिस का मानना है कि ईडी की कार्रवाई के बाद से यह गिरोह अपना नेटवर्क कोलकाता से समेटकर लखनऊ ले आया और समिट बिल्डिंग में करीब डेढ़ साल से साइबर ठगी का अड्डा चला जा रहा था.
अन्य आरोपियों की तलाश जारी: लखनऊ पुलिस का कहना है कि विनीत, जयराज और रिंकी दास गुप्ता से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. कई टीमें दूसरे शहरों में भेजी गई हैं.
पुलिस आरोपियों की दूसरी कंपनियों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और अमेरिका से जुड़े फर्जी दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
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