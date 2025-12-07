ETV Bharat / state

कुचामन: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी समेत तीन गिरफ्तार

आरोपियों ने कबूला कि तीन माह पहले रची थी सुरेंद्र की हत्या की साजिश.

murder suspect is in police custody
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: जिले के परबतसर क्षेत्र के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के ईटावा लाखा गांव में 29 नवंबर को युवक की मौत को हादसा समझ परिजनों ने रिपोर्ट दी, लेकिन पोस्टमार्टम में युवक की हत्या होना पाया गया. गच्छीपुरा पुलिस ने इस हत्याकांड में युवक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि पुलिस ने पांच दिन में साइबर टीम की मदद से मर्डर का खुलासा किया. इसमें शामिल मृतक सुरेंद्र की पत्नी रेखा देवी और उसके प्रेमी राजूराम मूंड (21) पुत्र छोटूराम मूंड निवासी गुगड़वार थाना चितावा एवं जीवनराम जाट (23) पुत्र बेगाराम जाट निवासी शेषमा का बास पांचवा थाना चितावा को गिरफ्तार किया. एएसपी ने बताया कि घटना के बाद अनुसंधान में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले. करीब एक दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज और मोबाइल डेटा के जरिए हत्या के मामले का पर्दाफाश किया.

प्रेमी और पत्नी ने रची साजिश: डिप्टी नागपाल सिंह ने बताया कि घटना के दिन सुरेंद्र का शव सड़क किनारे बाइक पर पड़ा मिला था. परिजनों ने इसे दुर्घटना समझ गच्छीपुरा थाने में रिपोर्ट दी. पोस्टमार्टम में चिकित्सकों ने पाया कि सुरेंद्र की गर्दन धारदार हथियार से काटी गई और पीठ में चोटें थीं. इसके बाद सीआई महावीर सिंह चौधरी ने मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू की. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेखा तीन महीने से अपने पिता के साथ नागपुर में रह रही थी. रेखा व पति सुरेंद्र में फोन पर झगड़ा होता रहता था.

सीआई ने अनुसंधान के बाद रेखा, उसके प्रेमी राजूराम एवं जीवनराम को पकड़ा. आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि रेखा और उसके प्रेमी राजूराम ने तीन महीने पहले सुरेंद्र की हत्या की साजिश रची. प्रेमी राजू ने साथी जीवनराम के साथ मिल सुरेंद्र की हत्या कर दी. आरोपियों ने इस दौरान चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया. बाइक पर स्कूटी के फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर शाम को ढ़ाणी के पास रैकी की. सुरेंद्र की चाकू से हमला कर गर्दन काटी और उसकी बाइक पर डालकर फरार हो गए.

