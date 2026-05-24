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गांव में दुश्मनी का बदला लेने जयपुर शादी में आए युवक की हत्या, 20 हजार का इनामी कौशल सुपारी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर के सीतापुरा में 1 मई को एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कौशल धाकड़ उर्फ कौशल सुपारी को गिरफ्तार कर लिया. उसके दो साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया. कौशल की गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपए इनाम था. प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि गांव में हुई दुश्मनी का बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने शादी में आए युवक को बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया.

पड़ताल में पाया कि आरोपी कौशल महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर भौकाल जमाता है. वह धाकड़ सरकार और ग्रुप सरकार नाम से खुद को सोशल मीडिया पर प्रचारित करता है. उसने कुछ समय पहले बूंदी के नैनवा में सुपारी लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था.

सचिवालय नगर की घटना: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि यह मामला सांगानेर सदर थाना इलाके का है, जहां बामनगांव निवासी चेतराम गुर्जर 1 मई को परिचित की बच्चियों की शादी में सीतापुरा के सचिवालय नगर आया था. यहां कुछ गाड़ियों में आए आठ-दस बदमाशों ने लोहे के पाइप से चेतराम पर हमला कर दिया. इसमें गंभीर रूप से घायल चेतराम को लोगों ने निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने कौशल और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने पुलिस को बताया कि एक महीने पहले गांव में हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने हमला किया.

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मोबाइल बंद किया, परिजनों को भी भेजा बाहर: पुलिस पड़ताल में सामने आया कि मृतक चेतराम गुर्जर और मुख्य आरोपी कौशल एक गांव के निवासी हैं. गांव में आपसी विवाद के चलते दोनों में रंजिश थी. कौशल ने बदला लेने के लिए साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद जयपुर से फरार हो गया. बदमाशों ने मोबाइल बंद कर लिए और परिजनों को भी गांव से कहीं और भिजवा दिया. कौशल ने जयपुर में सांगानेर में किराए का कमरा भी खाली कर दिया था.