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नोएडा: रेकी कर घरों में चोरी करने वाले गिरोह के मास्टरमइंड सहित तीन गिरफ्तार, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-126 पुलिस ने रेकी के बाद दिनदहाड़े बंद घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के तीन शातिर चोरों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से करीब तीन लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के आभूषण, चार मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, चोरी में इस्तेमाल की गई कार, ताला तोड़ने के औजार और एक चाकू बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दो अलग-अलग चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. आरोपी मेरठ से नोएडा सिर्फ वारदात को अंजाम देने के लिए आते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद यह वापस मेरठ चले जाते थे.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि मंगलवार को सेक्टर-127 के बख्तावरपुर गांव निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिन के समय चोर उनके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण, तीन लाख रुपए नकद, दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चोरी कर ले गए. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया. इससे पहले 8 मई को भी एक अन्य बख्तावरपुर निवासी ने ही घर से दो लैपटॉप और अन्य सामान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद घटनाओं के खुलासे के लिए टीम गठित की गई और करीब 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की गई.

मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी (ETV Bharat)

नशे का आदी है आरोपी: पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर सेक्टर-131 स्थित गढ़ी शाहदरा गांव के सामने पुश्ता रोड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी पहचान शुभम उर्फ काकू, राहुल शर्मा और सचिन वर्मा के रूप में हुई. मुख्य आरोपी शुभम ने बताया कि वह नशे का आदी है और पहले भी कई बार जेल जा चुका है. वह दिन के समय ऐसे मकानों की रेकी करता था, जिनमें ताला लगा होता था और मौका मिलने पर घरों में चोरी कर फरार हो जाता था.