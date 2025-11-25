ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी विवाद में हुई कारोबारी रोहितास की हत्या; चंदौली में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार, शूटर की तलाश में पुलिस

एसपी आदित्य लांग्हे के मुताबिक, इलेक्ट्रानिक व अन्य डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया.

चंदौली में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार
चंदौली में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 9:41 PM IST

चंदौली : मुगलसराय में बहुचर्चित दवा कारोबारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने हत्याकांड की साजिश में शामिल मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का दावा है कि दवा कारोबारी की हत्या प्रॉपर्टी के विवाद में शूटर को हायर कर कराई गई थी. पुलिस का दावा है कि जल्द ही शूटरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त और कब्जे को लेकर कारोबारी की हत्या की गई थी.

एसपी आदित्य लांग्हे के मुताबिक, हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस की कुल नौ टीमें लगाई गई थीं. पुलिस ने अपनी कार्यवाही के दौरान 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खगाले. इसके बाद हत्याकांड के सातवें दिन पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में सफलता मिल ही गई.

एसपी आदित्य लांग्हे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एसपी के मुताबिक, दवा कारोबारी रोहिताश पाल की हत्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में मौजूद पाल परिवार की पुश्तैनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और उस पर कब्जे को लेकर की गई थी. पुलिस का दावा है कि वाराणसी के रहने वाले भानु जायसवाल नाम के एक बड़े कारोबारी ने हत्या कराई थी.

पुलिस के मुताबिक, भानु जायसवाल ने बेशकीमती जमीन का सौदा रोहताश पाल के अन्य पारिवारिक जनों से कर लिया था, लेकिन उसे प्रॉपर्टी की फाइनल खरीद फरोख्त और कब्जा लेने में रोहताश पाल रास्ते में रोड़ा बने हुए थे. जिसके बाद भानु जायसवाल ने रोहतास पाल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली.

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद भानु जायसवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले ओमप्रकाश जायसवाल और मनोज जायसवाल से संपर्क किया और एक शार्प शूटर को हायर किया. जिसने इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया. एसपी ने बताया कि मुगलसराय निवासी दवा कारोबारी रोहितास पाल हत्याकांड में शामिल मुख्य साजिश कर्ता भानु जायसवाल और मुगलसराय निवासी उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, अन्य डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में शूटर को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हत्या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त और पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी. बता दें कि चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में 18 नवंबर की रात 10 बजे दवा कारोबारी रोहताश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

