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रांची में दत्तक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां को उतारा मौत के घाट, तीन गिरफ्तार

रांची में एक दत्तक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी.

Murder Accused in Police Custody
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 29, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
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रांची: जिस बच्ची को गोद लेकर एक मां ने जतन से पाल पोसकर बड़ा किया, उसके हाथ में मेहंदी लगाने के सपने देखे, उसी बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी. रांची पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. लड़की के नाबालिग होने की वजह से उसे प्रोबेशन हम में भेज दिया गया है जबकि उसका प्रेमी और एक सहयोगी गिरफ्तार हो चुका है.

शव पर चोट के निशानों ने खोला राज

रांची सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, मृतक नाहिद परवीन की 25 अप्रैल को बाथरूम में गिरने से मौत होने की सूचना मिली थी. परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, लेकिन शव पर चोट के निशान देखे जाने के बावजूद उन्हें 26 अप्रैल को दफना दिया गया.

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा (Etv bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई हत्या की पुष्टि

मामला तब पलटा जब 27 अप्रैल को मृतक के परिजन मोहम्मद हलीम ने शक होने पर डोरंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और प्रशासन की मौजूदगी में 28 अप्रैल को शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया. मेडिकल जांच में हत्या की पुष्टि हुई.

प्रेमी से निकाह करना चाहती है नाबालिग

जांच में सामने आया कि नाहिद परवीन एक विधवा महिला थीं, जिन्हें पेंशन मिलती थी. उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बच्ची को गोद लेकर उसका पालन-पोषण किया था. यही दत्तक नाबालिग बेटी अपने प्रेमी अरबाज खान से शादी करना चाहती थी. वह अपने प्रेमी पर पैसे खर्च करती थी, जिसका नाहिद परवीन विरोध कर रही थी.

प्रेमी के साथ मिलकर उतारा था मौत के घाट

इसी विवाद के चलते 24 अप्रैल 2026 को लड़की ने अपने प्रेमी अरबाज खान और उसके साथी समीर खान के साथ मिलकर नाहिद परवीन की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद घटना को हादसा दिखाने के लिए बाथरूम में गिरने की कहानी बनाई गई और घर को साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई.

बिहार के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

पुलिस ने खून लगी बेडशीट और हत्या में इस्तेमाल किए गए तकिया को बरामद कर लिया है. आरोपी अरबाज खान और समीर खान बिहार के गया जिला स्थित कोठी थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

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