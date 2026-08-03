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गोरखपुर में कक्षा 4 के छात्र सरस की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार, पिपराइच थाने के SHO लाइन हाजिर

गोरखपुर : पिपराइच थाना पुलिस ने कक्षा 4 के छात्र सरस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए SSP ने थाना अध्यक्ष विवेक त्रिवेदी को लाइन हाजिर कर दिया है और नए थानेदार की तैनाती कर दी गई है.

बता दें कि माधोपुर निवासी ने करीब एक माह पहले अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उस मामले में समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी पक्ष नाराज चल रहा था.

शनिवार रात करीब 9 बजे बेला चौराहे पर आरोपी पक्ष के लोग पहले से घात लगाए बैठे थे. माधोपुर में अपने मौसी के यहां रहकर पढ़ाई करने वाला सरस मौसेरा भाई शिवकुमार के साथ पान की दुकान पर जा रहा था. तभी आठ-नौ लड़कों ने दोनों को घेरकर लाठी डंडे और ईट से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया. सरस के सिर में गंभीर चोट आई. बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रात में मौत हो गई. जबकि शिवकुमार का इलाज चल रहा है.