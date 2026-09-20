सोनभद्र में फर्जी दस्तावेजों से स्क्रैप लदा ट्रक कब्जाने का खुलासा, मिर्जापुर में स्क्रैप बेचने के बाद कटवाया ट्रक, तीन गिरफ्तार
ट्रक में 24 टन 900 किलो स्क्रैप आयरन लदा था. आरोपियों ने खुद को मालिक बताकर ड्राइवर से कब्जे में लिया था ट्रक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 7:59 PM IST
सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 24 टन से ज्यादा स्क्रैप से लदे ट्रक को अगवा कर, उसे कबाड़ में कटवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो मुख्य आरोपी फरार हैं.
मेन रोड रेनुकूट, शिवा पार्क के रहने वाले ब्रह्मप्रसाद पाण्डेय ने रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2026 को बरगवां, सिंगरौली मध्य प्रदेश से 24 टन 900 किलो स्क्रैप आयरन खरीदकर ट्रक संख्या UP62 T9881 से महामाया इस्पात कंपनी, चुनार, मिर्जापुर के लिए भेजा था.
10 सितंबर को ट्रक चालक से फोन पर संपर्क किया गया तो उसने बताया कि लोढ़ी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 5:30 बजे अज्ञात व्यक्ति ने खुद को वाहन स्वामी बताकर ट्रक से उतार दिया. 500 रुपये देकर वाराणसी भेज दिया और कहा ट्रक वो ले जाएगा. उसके बाद से स्क्रैप लदा ट्रक लापता हो गया. पीड़ित की तहरीर पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 757/2026 केअंतर्गत धारा 316(2), 338, 336(2), 340(2) BNS के तहत केस दर्ज किया गया.
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं एसओजी प्रभारी राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई. विवेचना के दौरान वाहन संख्या UP62T9881 का मालिक मनोज यादव पुत्र प्रेमप्रकाश यादव मिला. तकनीकी जांच, CCTV फुटेज और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले.
जांच में खुलासा हुआ कि नीरज यादव और उमाकान्त यादव ने आपस में मिलकर साजिश रची. दोनों ने प्लान बनाकर स्क्रैप लदे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और मिर्जापुर ले गए. वहां ट्रक में लदे स्क्रैप को बेचने के बाद ट्रक को कबाड़ गोदाम में ले जाकर कटवा दिया और उसके कल-पुर्जे अलग-अलग कर दिए. 19 सितंबर को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम ने मिर्जापुर स्थित PAC 39वीं वाहिनी गेट नं0-02J के सामने स्थित कबाड़/स्क्रैप गोदाम पर दबिश दी. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धीरज यादव (33) पुत्र पन्नालाल यादव, निवासी घमहापुर, थाना विंध्याचल, मिर्जापुर, भरत लाल उर्फ बल्ला साहू (50) पुत्र स्वर्गीय ब्रह्मदेव साहू, निवासी सेमरा बैसुखिया, कोतवाली देहात, मिर्जापुर और आकाश गुप्ता (25) पुत्र कैलाश गुप्ता, निवासी रेवड़ा परसपुर, कोतवाली भदोही के रूप में हुई है.
पूछताछ में भरत लाल उर्फ बल्ला ने बताया कि वह कबाड़ का कारोबार करता है और 11 सितंबर को नीरज और उमाकान्त ट्रक लेकर उसके पास आए थे. धीरज यादव ने बताया कि नीरज यादव उसका छोटा भाई है और उमाकान्त उसका रिश्तेदार है. तीनों ने मिलकर ट्रक को हासिल करने की योजना बनाई थी. वहीं आकाश गुप्ता ने बताया कि वह स्क्रैप के लेन-देन का काम करता है और 14 सितंबर को उसने यह स्क्रैप खरीदा था, जिसे बाद में गलाने के लिए भेज दिया गया.
पुलिस ने आरोपियों के पास से और मौके से 5 लाख नकद समेत कुल 20 लाख रुपये की बरामदगी की है. मौके पर बरामद ट्रक के कटे हुए हिस्सों और चेसिस नंबर की पहचान वाहन स्वामी द्वारा कर ली गई है. इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता नीरज यादव और उमाकान्त यादव सहित अन्य अभियुक्तों की भूमिका की जांच की जा रही है और अग्रिम विवेचना जारी है. फिलहाल गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है.
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