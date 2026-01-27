ETV Bharat / state

यूपी STF की सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की GST चोरी के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

सहारनपुर : यूपी एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) टीम ने फर्जी फर्म के जरिये करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एसटीएफ ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ का दावा है कि आरोपी कूटरचित दस्वावेजों के आधार पर बोगस फर्में बनाकर फर्जी इनवाइस और ईवे बिल के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट की खरीद फरोख्त कर रहे थे.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सोमवार को यूपी एसटीएफ की एक टीम सहारनपुर पहुंची थी. जहां एसटीएफ ने जीएसटी चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, पकड़े गए आरोपी षड्यंत्र कर बोगस फर्मों के नाम से जीएसटी चोरी कर रहे थे. जीएसटी अधिकारी की शिकायत पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है. एसटीएफ तीनों आरोपियों को अपने साथ ले गई है.

एसटीएफ की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एसटीएफ की टीम पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश शुक्ल के नेतृत्व में सहारनपुर पहुंची थी. एसटीएफ ने विशाल गर्ग, बशारत, फरमान को गिरफ्तार किया है. इस दौरान खुलासा हुआ कि सम्बन्धित फर्म एवं अन्य बोगस फर्मों का पंजीकरण कर बोगस इनवाइसेज तथा ई-वे बिल तैयार कर वास्तविक फर्मों को बेचकर करोड़ों रुपये का राजस्व को चूना लगाया गया है.

इस संबंध में मुखबिर की ओर से सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में एक गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजेश सुनैजा जो जीएसटी चोरी में जेल जा चुका है, उसके साथी विशाल गर्ग एवं बशारत एकाउंटेसी सम्बंधित कार्य करते हैं. जहां पर आरोपी अल्तमश व फरमान उनके साथ कार्य करते हैं.