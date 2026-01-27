यूपी STF की सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की GST चोरी के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि एसटीएफ ने जीएसटी चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है.
Published : January 27, 2026 at 10:05 PM IST
सहारनपुर : यूपी एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) टीम ने फर्जी फर्म के जरिये करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एसटीएफ ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ का दावा है कि आरोपी कूटरचित दस्वावेजों के आधार पर बोगस फर्में बनाकर फर्जी इनवाइस और ईवे बिल के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट की खरीद फरोख्त कर रहे थे.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सोमवार को यूपी एसटीएफ की एक टीम सहारनपुर पहुंची थी. जहां एसटीएफ ने जीएसटी चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, पकड़े गए आरोपी षड्यंत्र कर बोगस फर्मों के नाम से जीएसटी चोरी कर रहे थे. जीएसटी अधिकारी की शिकायत पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है. एसटीएफ तीनों आरोपियों को अपने साथ ले गई है.
एसटीएफ की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एसटीएफ की टीम पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश शुक्ल के नेतृत्व में सहारनपुर पहुंची थी. एसटीएफ ने विशाल गर्ग, बशारत, फरमान को गिरफ्तार किया है. इस दौरान खुलासा हुआ कि सम्बन्धित फर्म एवं अन्य बोगस फर्मों का पंजीकरण कर बोगस इनवाइसेज तथा ई-वे बिल तैयार कर वास्तविक फर्मों को बेचकर करोड़ों रुपये का राजस्व को चूना लगाया गया है.
इस संबंध में मुखबिर की ओर से सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में एक गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजेश सुनैजा जो जीएसटी चोरी में जेल जा चुका है, उसके साथी विशाल गर्ग एवं बशारत एकाउंटेसी सम्बंधित कार्य करते हैं. जहां पर आरोपी अल्तमश व फरमान उनके साथ कार्य करते हैं.
पूछताछ में पता चला कि विशाल गर्ग एवं बशारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्में बनाना, बिना किसी परचेज के बोगस सेल्स इनवाइस काटना, बोगस ई-वे बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे. आरोपियों की ओर से फर्जी जीएसटी रिटर्न फाइल करने सम्बन्धी कार्य किया जाता है.
एसटीएफ के मुताबिक, विशाल गर्ग एवं बशारत खुद की एवं अन्य विभिन्न वास्तविक फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिये यह कार्य करते हैं. वास्तविक फर्म धारक अपना जीएसटी नम्बर, माल/सेवा की किस्म, मात्रा, कीमत का विवरण विशाल गर्ग एवं बशारत को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था. जिसके बाद वह अपने साथियों अल्तमश, फरमान समेत अन्य के माध्यम से पूर्व में बनाई गई बोगस फर्मों के सेल्स इनवाइस, ई-वे बिल विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कराकर वास्तविक फर्म धारकों को उपलब्ध करा दिया जाता था. एसटीएफ को आरोपियों के पास 6 मोबाइल, 2 लैपटाॅप,2 आधार कार्ड, 17 चेकबुक, 11 पासबुक, 9 एटीएम, 5200 रुपये नकद बरामद हुए हैं.
