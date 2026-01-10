अमेठी में रमेश हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, गांव में चल रही नौटंकी में बनाई प्लानिंग, शराब पिलाई और मारकर नदी में फेंक दिया
गिरफ्तार आरोपियों में एक हिस्ट्रीशीटर भी है. परिजनों ने हिस्ट्रीशिटर के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आरोपी पर 12 से अधिक केस दर्ज हैं.
अमेठी : बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के खेम मऊ मल्लाहन का पुरवा के पास गोमती नदी में बुधवार को एक व्यक्ति का शव मिला था. जिसकी पहचान गांव के रमेश कुमार (45) के रूप में हुई. मामले में शनिवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान जंगबहादुर उर्फ जंगू, सुग्रीव और दीपक के रूप में हुई है. जंगबहादुर उर्फ जंगू इलाके का हिस्ट्रीशीटर है.
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, 6 जनवरी की रात गांव में नौटंकी चल रही थी. रमेश के अलावा जंगबहादुर उर्फ जंगू, सुग्रीव और दीपक भी नौटंकी देखने पहुंचे थे. इसी दौरान एक पुराने विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने रमेश की हत्या की साजिश रच डाली. आरोपी रमेश को बहला-फुसलाकर गोमती नदी के किनारे ले गए और शराब पिलाई.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया, शराब पीने के बाद रमेश पर नशा चढ़ गया. इसके बाद पीछे से जंगबहादुर उर्फ जंगू और सुग्रीव ने शराब की बोतल से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. सिर में चोट आने से रमेश की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद शव को गोमती नदी में फेंककर आरोपी फरार हो गए.
गुरुवार सुबह गोमती नदी के पास रमेश की चप्पल, शराब की टूटी बोतल और एक गिलास मिला. इसके बाद परिजनों ने नदी में तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की मदद से पाली गांव के पास नदी से रमेश का शव बरामद किया गया. मृतक की पत्नी राजवती की तहरीर पर पुलिस ने गांव के हिस्ट्रीशीटर जंग बहादुर उर्फ जग्गू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की.
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी जंगबहादुर उर्फ जंगू पुराना हिस्ट्रीशीटर है और 12 संगीन मुकदमे दर्ज हैं.
