कानपुर में 2.70 लाख लूटकांड में तीन गिरफ्तार; पुलिस मुठभेड़ में दो के पैर में लगी, 2.38 लाख रुपये बरामद
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि दो आरोपियों का आपराधिक इतिहास है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 8:25 PM IST
कानपुर : पुलिस टीम और स्वाट टीम के पुलिसकर्मियों ने रविवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र में दो मार्च को हुई 2.70 लाख रुपये की लूट का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे. इनमें से दो आरोपियों का आपराधिक इतिहास है.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दो मार्च को नवाबगंज थाना क्षेत्र में 2.70 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी एक बार फिर नवाबगंज क्षेत्र में लूट के इरादे से सक्रिय थे. ऐसे में पुलिस टीम को जब सूचना मिली तो आरोपियों को चारों ओर से घेरकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई.
उन्होंने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में आरोपी जितेंद्र गौतम व जितेंद्र निषाद के पैर में गोली लगी, जबकि आरोपी सुमित को पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि सभी तीनों आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.
उन्होंने बताया कि आरोपी जितेंद्र गौतम व जितेंद्र निषाद का इलाज जारी है. आरोपियों के पास से पुलिस को 2.38 लाख रुपये, टेंपो, दो तमंचे व भारी मात्रा में कारतूस मिला है. आरोपियों के पास तमंचे कहां से आए, इसकी भी जांच कराई जा रही है.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिन तीन आरोपियों को अरेस्ट किया गया, उनमें से दो आरोपियों का बड़ा आपराधिक इतिहास है. उन्होंने बताया कि जिन जिलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें भी पुलिस से रिकार्ड मंगवाया गया है. आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.
डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि सभी आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक रेकी करते थे. इसके बाद मौका देखकर आमजन को लूट लेते थे.
