पटना में प्यार के नाम पर नाबालिग का अपहरण, अवैध ऑपरेशन और नवजात बेटी की तस्करी.. तीन गिरफ्तार
पटना में नाबालिग लड़की का अपहरण, प्रेमी और मां ने अवैध सर्जरी कराई, नवजात बच्ची को बेचने की साजिश. पढ़ें पूरी खबर-
Published : March 8, 2026 at 8:31 AM IST
पटना: राजधानी पटना में नाबालिग लड़की के अपहरण और अवैध सर्जरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से 3 मार्च को एक नाबालिग लड़की के अपहरण की शिकायत उसके परिजनों ने पुलिस को दी थी. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी एवं मानवीय संसाधनों के आधार पर पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया.
प्रेम संबंध से शुरू हुई साजिश: जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई. गर्भावस्था की जानकारी मिलने पर युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर साजिश रची और पीड़िता को पटना स्थित एक निजी क्लिनिक में ले जाकर अवैध सर्जरी कराई. यह ऑपरेशन किसी योग्य गायनेकोलॉजिस्ट के बजाय एक सर्जन द्वारा किया गया, जो कानूनी रूप से पूरी तरह अवैध है.
क्लिनिक में कोई रिकॉर्ड नहीं: पुलिस जांच में सामने आया कि क्लिनिक के रजिस्टर में इस सर्जरी से जुड़ी कोई प्रविष्टि नहीं थी और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. क्लिनिक के संचालक ने भी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई. सर्जरी के दौरान पीड़िता ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया, लेकिन युवक और उसकी मां बच्ची को रखने के बजाय उसे फेंकने की योजना बना रहे थे.
नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश: क्लिनिक संचालक ने नवजात बच्ची को छिपाकर रख लिया और उसे बेचने की साजिश रचने लगा. इस संबंध में पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई. मामले की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लिनिक में छापेमारी की और नवजात बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया. बच्ची को तुरंत बाल कल्याण समिति (CWC) के सुपुर्द कर दिया गया है.
तीन आरोपियों की गिरफ्तारी: पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक, उसकी मां और क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन, क्लिनिक की पर्ची, एक डायरी और पीड़िता की ब्लड जांच रिपोर्ट बरामद की गई है.
आगे की कार्रवाई जारी: सचिवालय-1 की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि सर्जरी करने वाले सर्जन और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. क्लिनिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पटना के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी.
"सर्जरी करने वाले सर्जन और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही क्लिनिक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए पटना के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है."-डॉ. अन्नु कुमारी, एसडीपीओ, सचिवालय 1
