हिसार नगंथला ग्रामीण बैंक में चोरी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, धान के छिलके के काम की आड़ में की थी रेकी

हिसार नगंथला ग्रामीण बैंक चोरी मामला ( ETV Bharat )

हिसार: जिले के अग्रोहा क्षेत्र स्थित हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा नगंथला में हुई लाखों रुपये की चोरी मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, 12 जनवरी 2026 की रात इन बदमाशों ने बैंक की पिछली दीवार काटकर स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश किया और कैश तिजोरी को कटर से काटकर 27 लाख 92 हजार 130 रुपये की नकदी चुरा ली. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. सीसीटीवी को भी दिया था तोड़: चोरों ने चोरी को अंजाम देने से पहले बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया. बैंक के फ्रंट गेट कैमरे, डीवीआर और स्ट्रॉन्ग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की तारें काट दी थी. हालांकि, एक कैमरे में नकाब और टोपी पहने एक बदमाश की तस्वीर कैद हो गई, जो जांच में अहम सुराग बनी. हिसार नगंथला ग्रामीण बैंक चोरी मामले में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat) पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई: इधर, घटना की सूचना मिलते ही थाना अग्रोहा पुलिस मौके पर पहुंची और शाखा प्रबंधक अंकित कुमार से जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शुक्रवार को बैंक बंद करते समय कुल नकदी ₹28,42,135 थी, जबकि जांच के दौरान तिजोरी में मात्र ₹50,005 ही शेष मिले. इसके आधार पर चोरी की कुल राशि ₹27,92,130 आंकी गई. गंभीर धाराओं में मामला दर्ज: इस संबंध में थाना अग्रोहा में धारा 331(4), 305 व 324(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी. 10 दिन में तीन शातिर गिरफ्तार: सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक मुदगिल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि, "तकनीकी साक्ष्यों और स्पेशल स्टाफ की मदद से मात्र 10 दिन के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. यह गिरफ्तारी गुरुग्राम के फर्रूखनगर क्षेत्र से की गई, जहां आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर भागने की कोशिश कर रहे थे.