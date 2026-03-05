ETV Bharat / state

मनीराम मंडा हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर की होटल सील

शराब कारोबार में प्रतिस्पर्धा के चलते मनीराम मंडा की हत्या कर दी गई. पुलिस ने तीन आरोपी गिरफ्तार कर हिस्ट्रीशीटर की होटल सील कर दी.

Maniram Manda murder case
आईपीएस जय यादव (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: बीदासर में शराब कारोबार में प्रतिस्पर्धा को लेकर हुए होटल कारोबारी मनीराम मंडा हत्याकांड में अब पुलिस के साथ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है. दो और तीन मार्च की मध्य रात्रि को हुए इस हत्याकांड के तीन दिन बाद वारदात में संलिप्त नामजद सहित 10 आरोपी पुलिस की रडार पर हैं. वहीं, तीन आरोपी सुभाष गोदारा, मनोज कुमार और लेखराम कड़वासरा को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आरोपी हिस्ट्रीशीटर देवीसिंह खेरिया की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को साझेदारी में चलाई जा रही होटल को सील करने की कार्रवाई की है.

आईपीएस जय यादव (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: चूरू में होटल में घुसकर हमलावरों ने की अंधाधुंध फायरिंग, होटल कारोबारी की मौत

आईपीएस जय यादव ने बताया कि पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान में सामने आया है कि बीदासर थाने के हिस्ट्रीशीटर देवी सिंह खेरिया ने षड्यंत्र रचकर हत्या की पूरी साजिश रची. वहीं, राजू नेहरा, धन्नाराम मोमासर व एक अन्य आरोपी द्वारा होटल पर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया.

वारदात में होटल व्यवसायी मनीराम मंडा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे. वारदात के बाद बीदासर थाने में सात नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आईपीएस जय यादव ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के साथ आरोपियों के खिलाफ अपराध से अर्जित संपत्ति को सील और कुर्क करके उन पर आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी.

TAGGED:

HOTELIER MURDER IN CHURU
HISTORY SHEETERS HOTEL SEALED
THREE ACCUSED ARRESTED
MANIRAM MANDA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.