लखनऊ में तीन जालसाज गिरफ्तार; फर्जी दस्तावेज बनाकर मृत व्यक्ति की जमीन बेची, पुलिस ने किया खुलासा

इंस्पेक्टर मोहनलालगंज ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

लखनऊ में तीन जालसाज गिरफ्तार
लखनऊ में तीन जालसाज गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 9:23 PM IST

लखनऊ : मोहनलालगंज कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक अंतरराज्यीय जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी बेशकीमती जमीनें बेंच देते थे. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.




​एसीपी विकास पांडेय के अनुसार, ​मामला ग्राम उदयपुर निगोहां स्थित एक कृषि योग्य भूमि से संबंधित है. पीड़िता विमला सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति अवधराज सिंह की मृत्यु 16 फरवरी 2023 को हो चुकी है. उनके नाम दर्ज कृषि भूमि को किसी ने फर्जी तरीके से बेच दिया है. जांच में पता चला कि उदयपुर निगोहां स्थित गाटा संख्या 296 की करीब 17 बिस्वा जमीन का कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बैनामा कर दिया गया था.

​एसीपी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी राजकुमार, ज्ञानेन्द्र राजपूत और कमल यादव ने मिलकर यह साजिश रची थी. गिरोह ने एक फर्जी व्यक्ति को मृतक अवधराज सिंह बनाकर उपनिबंधक कार्यालय में पेश किया. आरोपियों ने मृतक के नाम पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए बैंक खाता खुलवाया.



उन्होंने बताया कि आशियाना निवासी हेतराम पाल ने इस जमीन को असली समझकर 7 लाख 20 हजार रुपये दे दिए, जो फर्जी खाते में जमा कराए गए. ​आरोपियों ने ठगी की रकम का इस्तेमाल अपनी सुख-सुविधाओं के लिए किया. पुलिस ने जांच में पाया कि फर्जी खाते से 45 हजार 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर एक एसी और एक एलईडी टीवी खरीदा गया था. पुलिस ने इन सामानों को बरामद कर लिया है.



इंस्पेक्टर मोहनलालगंज ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और फर्जी गवाह की तलाश कर रही है.

