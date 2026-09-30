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कानपुर में डाॅक्टर से 48 लाख रुपये की ठगी का खुलासा; महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, बुजुर्ग को 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध अरीबा नोमान ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:10 PM IST

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कानपुर : जिले में साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने खुद को ईडी और सीबीआई अफसर डराने का काम करते थे. आरोपियों ने एक चिकित्सक से करीब 48 लाख रुपये की ठगी की थी.

अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध अरीबा नोमान ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध अरीबा नोमान ने बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान चिकित्सक से ठगी के मामले खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को जनपद कानपुर नगर की साइबर क्राइम थाने को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है. जिसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने एक वरिष्ठ चिकित्सक योगेश्वर मिश्रा के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्राॅड कारित किया गया था.

उनका दावा है कि एक हफ्ते तक आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट करके चिकित्सक से करीब 48 लाख रुपये का अमाउंट एक आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया गया था. उन्होंने बताया कि आरोपी ईडी और सीबीआई के सीनियर ऑफिसर बनकर डराने-धमकाने का काम करते थे. उन्होंने बताया कि पीड़ित चिकित्सक ने आरोपियों को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था.

उन्होंने बताया कि जब जांच शुरू हुई तो इस अकाउंट में 25 लाख का ट्रांसफर पाया गया. इसके बाद इस अकाउंट की जांच शुरू की गई, जिसमें यह अकाउंट एक फार्म के नाम पर रजिस्टर्ड है. उन्होंने बताया कि इसके वासु और कंचन दो ओनर हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी वासु और कंचन प्रतापगढ़ में एक फर्म का संचालन कर रहे थे. दोनों ने एक शैल (फर्जी) कंपनी बना रखी थी और 10 से अधिक म्यूल खातों का भी ये संचालन कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी आतिश का मोबाइल नंबर यूज कर ये आमजन को कॉल करके डराते थे. इसके बाद उनसे जो राशि वसूली जाती थी, उसे कई खातों में ट्रांसफर कर लेते थे. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ उन्नाव, दिल्ली और महाराष्ट्र में कई मुकदमे दर्ज हैं. एनसीआरपी पोर्टल पर आतिश के मोबाइल नंबर की चार शिकायतें मिलीं थीं. वहीं, कुल एक करोड़ रुपये से अधिक की अभी तक ये साइबर ठगी कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि वासु, कंचन और आतिश को गिरफ्तार किया गया है. चौथे आरोपी मुकुल चौबे अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमें गठित की जा चुकी हैं.


अपर पुलिस उपायुक्त साइबर अपराध अरीबा नोमान ने कहा कि आमजन से अपील है कि वह अगर किसी तरह की कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें कॉलर अपने को सीबीआई, ईडी या अन्य किसी संस्था के अफसर बनकर डराते, धमकाते हैं तो उस कॉल को रिसीव न करें. उन्होंने कहा कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके अफसर कभी कॉल करके नहीं धमकाते हैं, इसलिए बिना डरे फौरन ये सूचना अपने आस-पास के थाने में दें या 1930 पर कॉल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अपने एकाउंट की जानकारी किसी अजनबी से बिल्कुल साझा न करें.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में डिजिटल अरेस्ट का पर्दाफाश: AI फोटो से रिटायर्ड अफसर से 2.36 करोड़ की ठगी, 3 गिरफ्तार

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