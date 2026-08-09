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ज्वेलरी शोरूम में डकैती की कोशिश और फायरिंग का खुलासा, 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

सीकर : शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित ज्वैलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई डकैती की कोशिश और फायरिंग की वारदात का सीकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में बिहार की गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और तीन अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक गैंग ने सभी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शोरूम की रेकी की थी.

कोतवाली थाना अधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि 26 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे 6 हथियारबंद बदमाश तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शोरूम पहुंचे थे. बदमाशों ने शोरूम के अंदर फायरिंग की और सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनकर ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया. इसी दौरान शोरूम का सायरन बज गया. इसके बाद बदमाश बाहर निकलकर तीनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए. घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली : DYSP दिलीप मीणा ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए सीकर पुलिस ने करीब 15 टीमों का गठन किया. टीमों ने घटना स्थल से लेकर हरियाणा तक बदमाशों के आने-जाने के रास्तों पर लगे करीब 4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और आपराधिक सूचनाओं के आधार पर पुलिस को शुरुआती दौर में ही वारदात के पीछे बिहार की गैंग के शामिल होने के संकेत मिले.

पुलिस ने मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया : जांच के दौरान आरोपियों के हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और अंबाला क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली. पुलिस टीमों ने इन इलाकों में तलाश के बाद मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया. शोरूम के सीसीटीवी फुटेज से मिले हुलिए और तकनीकी इनपुट के आधार पर मेरठ में कार में बैठे तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.