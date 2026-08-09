ज्वेलरी शोरूम में डकैती की कोशिश और फायरिंग का खुलासा, 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार निवासी बिहार, राहुल कुमार उर्फ चोना, निवासी बिहार और संजीव कुमार, निवासी बिहार के रूप में हुई है.
Published : August 9, 2026 at 10:43 AM IST
सीकर : शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित ज्वैलरी शोरूम में 26 जुलाई को हुई डकैती की कोशिश और फायरिंग की वारदात का सीकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में बिहार की गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और तीन अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक गैंग ने सभी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शोरूम की रेकी की थी.
कोतवाली थाना अधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि 26 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे 6 हथियारबंद बदमाश तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शोरूम पहुंचे थे. बदमाशों ने शोरूम के अंदर फायरिंग की और सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनकर ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया. इसी दौरान शोरूम का सायरन बज गया. इसके बाद बदमाश बाहर निकलकर तीनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए. घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली : DYSP दिलीप मीणा ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए सीकर पुलिस ने करीब 15 टीमों का गठन किया. टीमों ने घटना स्थल से लेकर हरियाणा तक बदमाशों के आने-जाने के रास्तों पर लगे करीब 4000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और आपराधिक सूचनाओं के आधार पर पुलिस को शुरुआती दौर में ही वारदात के पीछे बिहार की गैंग के शामिल होने के संकेत मिले.
पुलिस ने मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया : जांच के दौरान आरोपियों के हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और अंबाला क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली. पुलिस टीमों ने इन इलाकों में तलाश के बाद मेरठ तक आरोपियों का पीछा किया. शोरूम के सीसीटीवी फुटेज से मिले हुलिए और तकनीकी इनपुट के आधार पर मेरठ में कार में बैठे तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपियों की बाइक बरामद : पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर तीनों अपाचे मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली है. इनमें एक बाइक कैथल बस डिपो, दूसरी करनाल रेलवे स्टेशन के पास और तीसरी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक तीनों मोटरसाइकिलें अलग-अलग स्थानों से चोरी की गई थी और वारदात के बाद आरोपियों ने इन्हें पार्किंग में खड़ा कर दिया था.
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पुलिस ने इन लोगों को किया गिरफ्तार : DYSP दिलीप मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद, निवासी मोतिहारी, बिहार, राहुल कुमार उर्फ चोना, निवासी बेगूसराय, बिहार और संजीव कुमार, निवासी पटना, बिहार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद बिहार के नवादा में लूट के मामले में 50 हजार रुपये का इनामी भी है. गिरफ्तार आरोपी लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामलों में चालानशुदा एवं वांछित बताए जा रहे हैं.
बिहार की गैंग लूट को कर रही थी ऑपरेट : पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सीकर के शोरूम में डकैती का प्रयास विफल होने के बाद गैंग ने हरियाणा के कैथल स्थित शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. इसके लिए आरोपी कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ठहरे हुए थे. पुलिस के अनुसार बिहार में बैठा गैंग का मुखिया पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था. गैंग पर कई राज्यों और कस्बों में गोल्ड शोरूमों पर डकैती डालकर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी लूटने के आरोप हैं. पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और इसके मुखिया की तलाश में जुटी है.