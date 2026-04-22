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झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रही थी शराब और नगदी, पुलिस की सतर्कता से तीन गिरफ्तार

पाकुड़: पश्चिम बंगाल में पहले चरण को लेकर 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर झारखंड- पश्चिम बंगाल सीमा को सील कर दिया गया है. दोनों राज्यों की पुलिस आवागमन करने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ साथ वाहनों की सघन जांच कर रही है. इसी कड़ी में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पाकुड़, धूलियान एवं इस्लामपुर चेकनाका में जांच के दौरान शराब एवं लाखों रुपये जब्त किए हैं. पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

18 लीटर देसी शराब जब्त

मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि चांदपुर चेकनाका के पास जांच के दौरान एक बाइक में 18 लीटर देसी शराब जब्त की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को देख शराब ले जाने वाला शख्स बाइक छोड़ फरार हो गया. उन्होंने बताया कि शराब एवं बाइक को जब्त कर थाना लाया गया और शराब ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

तलाशी में 2 लाख 16 हजार रुपये जब्त

वहीं इस्लामपुर चेकनाका के पास जांच के क्रम में 2 लाख 16 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. अवैध रकम ले जा रहे तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ाए तीनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और पाकुड़ जिले से पैसे पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. शराब एवं राशि कहीं चुनाव में लोभ लालच देने एवं प्रभावित करने के नीयत से तो नहीं ले जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है.

पकड़े गए सभी पश्चिम बंगाल के निवासी