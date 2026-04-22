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झारखंड से पश्चिम बंगाल जा रही थी शराब और नगदी, पुलिस की सतर्कता से तीन गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव को लेकर झारखंड में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है.

Three arrested for transporting liquor
पुलिस मे तीन लोगों को गिरफ्तार किया (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 8:34 PM IST

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पाकुड़: पश्चिम बंगाल में पहले चरण को लेकर 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर झारखंड- पश्चिम बंगाल सीमा को सील कर दिया गया है. दोनों राज्यों की पुलिस आवागमन करने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ साथ वाहनों की सघन जांच कर रही है. इसी कड़ी में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पाकुड़, धूलियान एवं इस्लामपुर चेकनाका में जांच के दौरान शराब एवं लाखों रुपये जब्त किए हैं. पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

18 लीटर देसी शराब जब्त

मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि चांदपुर चेकनाका के पास जांच के दौरान एक बाइक में 18 लीटर देसी शराब जब्त की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को देख शराब ले जाने वाला शख्स बाइक छोड़ फरार हो गया. उन्होंने बताया कि शराब एवं बाइक को जब्त कर थाना लाया गया और शराब ले जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

तलाशी में 2 लाख 16 हजार रुपये जब्त

वहीं इस्लामपुर चेकनाका के पास जांच के क्रम में 2 लाख 16 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. अवैध रकम ले जा रहे तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ाए तीनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और पाकुड़ जिले से पैसे पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. शराब एवं राशि कहीं चुनाव में लोभ लालच देने एवं प्रभावित करने के नीयत से तो नहीं ले जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है.

पकड़े गए सभी पश्चिम बंगाल के निवासी

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए मिठू शेख के पास से 80 हजार, मिराज शेख के पास करीब 80 हजार एवं आकाश शेख के पास से 50 हजार रूपये जब्त किए गए है. पकड़े गए तीनों बीरभूम जिले के मुरारोई थाना क्षेत्र के कासिमनगर गांव के निवासी हैं. तीनों ने पुलिस को बताया कि वह बीड़ी का कारोबार करते हैं और राशि मजदूरों को देने के लिए ले जा रहे थे.

विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस सतर्क

बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर एसपी अनुदीप सिंह के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद, विजय कुमार के अलावा पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़ जिले के पाकुड़िया, महेशपुर, मुफस्सिल थाना सहित मालपहाड़ी एवं रद्दीपुर आउटपोस्ट की पुलिस और थाना प्रभारी लगातार सीमावर्ती इलाकों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ आने जाने वाले लोगों एवं वाहनों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि मादक पदार्थों के अलावा नगद राशि ले जाने वालों एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

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