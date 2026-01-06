मुजफ्फरनगर में 42 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, 34 फर्जी कंपनी बनाई थी, आरोपियों में एक पांचवीं पास, दो CA कर रहे

मुजफ्फरनगर में 42 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, 34 फर्जी कंपनी बनाई थी, आरोपियों में एक पांचवीं पास, दो CA कर रहे
आरोपियों ने फर्जी कंपनियों का पंजीकरण कर उनके नाम पर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देशभर में करोड़ों रुपये का लेन देन दिखाया.
मुजफ्फरनगर : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की राजस्व चोरी का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 34 फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 42 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है.
एसपी साइबर क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया, आरोपियों ने फर्जी कंपनियों का पंजीकरण कर उनके नाम पर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देशभर में करोड़ों रुपये का लेन देन दिखाया. गिरोह की गतिविधियों से सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है.
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अफजल पुत्र समीर मलिक, मोनिस अली पुत्र शौकत अली और मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद लियाकत को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस ने आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं. इनमें छह मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क, एक इंटरनेट डोंगल, तीन रबर स्टाम्प मोहर, एक चेक बुक, 12 डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी, दो कीबोर्ड, दो प्रिंटर, तीन लैपटॉप चार्जर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, 34 जीएसटी फॉर्म के प्रपत्र और एक लग्जरी क्रेटा कार है.
एसपी साइबर क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी कंपनियां पंजीकृत कर लगभग 42 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी की है. आरोपियों ने इस अवैध कमाई से लग्जरी गाड़ियां खरीदीं और अलग-अलग नामों से मकान व संपत्तियां अर्जित कीं. आरोपी अफजल केवल पांचवीं पास है और उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां और विभिन्न जनपदों में अन्य लोगों के नाम पर मकान और जमीन पाई गई है. वहीं मोनिस और मोहम्मद हफीज एलएलबी पास हैं और सीए अकाउंट से जुड़े कोर्स भी कर रहे हैं.
