मुजफ्फरनगर में 42 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, 34 फर्जी कंपनी बनाई थी, आरोपियों में एक पांचवीं पास, दो CA कर रहे

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जीएसटी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की राजस्व चोरी का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 34 फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 42 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है. एसपी साइबर क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया, आरोपियों ने फर्जी कंपनियों का पंजीकरण कर उनके नाम पर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए देशभर में करोड़ों रुपये का लेन देन दिखाया. गिरोह की गतिविधियों से सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अफजल पुत्र समीर मलिक, मोनिस अली पुत्र शौकत अली और मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद लियाकत को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं.