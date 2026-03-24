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कानपुर में ज्वैलरी शॉप में चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, सुरंग बनाकर अंदर घुसे थे, इस ऐप की मदद से पकड़े गए

आरोपी सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे. वारदात के सात दिन बाद आरोपी पकड़े गए हैं.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:05 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 6:27 PM IST

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कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में 17 मार्च को खाटू श्याम ज्वैलर्स के यहां चोरों ने नकब लगाकर लाखों रुपये की ज्वैलरी चुरा ली थी. सात दिन बाद तीन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

चोरी करने के बाद चोर दुकान से सीसीटीवी डीवीआर को भी अपने साथ ले गए थे. चोरों को उम्मीद थी कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले तो पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएंगी. मगर, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता व उनकी टीम ने तीन आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया.

चोरी का सामान बरामद. (Video Credit; ETV Bharat)

सुरंग बनाकर घुसे थे : गिरफ्तार आरोपियों में मो. शकील, धर्मेंद्र व ज्वैलरी खरीदने वाला दुकानदार शाह कमाल शामिल था. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, ज्वैलरी शॉप में चोर सुरंग जैसा रास्ता बनाकर घुसे थे. जिससे उन्हें कोई देख न सके.

यक्ष ऐप से मिली मदद : उन्होंने बताया, पुलिस टीम ने यक्ष ऐप पर जब चोरों के कुछ फुटेज रन कराए और उस दिन के कई मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिए गए, तो पुलिस टीम मुख्य आरोपी मो. शकील तक पहुंच गई. उसके बाद दूसरे आरोपी धर्मेंद्र को भी जेल भेजा गया. पुलिस ने जब आरोपियों से सारा सामान बरामद किया, तो भारी मात्रा में आर्टिफिशियल ज्वैलरी, 130 ग्राम चांदी समेत अन्य सामान मिला.

मो. शकील पर हैं 10 मुकदमे : डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, आरोपी मो. शकील पर कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं. मो. शकील ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया. वह चकेरी थाना क्षेत्र में उस स्थान के आसपास रह चुका था, जहां चोरी की गई. उसे ज्वैलरी शॉप के आसपास के रास्ते, गलियां, आवाजाही आदि का पूरा आइडिया था. जिस दिन मौका मिला, उस दिन उसने आरोपी धर्मेंद्र के साथ चोरी की थी.

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Last Updated : March 24, 2026 at 6:27 PM IST

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कानपुर में तीन चोर गिरफ्तार
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