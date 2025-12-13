एंटीक बताकर बेचते थे नकली आभूषण; खोदाई में सिक्के मिलने का देते थे झांसा, कानपुर में तीन आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने हमीरपुर के एक व्यापारी से ठगी के मामले में किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 8:23 PM IST
कानपुर : हमीरपुर के एक व्यापारी को नकली हार देकर 16 लाख रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पनकी थाना पुलिस टीम ने शिकायत के आधार पर मामले की पड़ताल कर सर्विलांस टीम की मदद से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी तमाम शहरों में जाकर व्यापारियों से मुलाकात करते थे. आरोपी नकली जेवरों को एंटीक और खोदाई में सिक्के मिलने का झांसा देकर बेच देते थे, फिर मोटी रकम लेकर रफूचक्कर हो जाते थे.
डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने इस मामले में शनिवार को पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें बीरबल (40), किशोर (32) व नारायण (23) शामिल हैं. सभी आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं. अब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. हालांकि, जिस तरह इन्होंने हमीरपुर में जाकर कारोबारी से ठगी की, उस तरह के कई अन्य मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से जहां तीन लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं और विभिन्न खातों में पहुंचे चार लाख रुपये फ्रीज कराए गए हैं. इसी तरह सोने-चांदी के जेवरात और नकली आभूषण भारी मात्रा में मिला है, जिसे बरामद किया गया है.
खोदाई में मिले सिक्के को महंगे दामों पर बेचते थे : डीसीपी सेंट्रल ने बताया, कि जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आभूषणों को एंटीक बताते थे. वह बताते थे कि यह खोदाई में मिले हैं. इससे दूसरे कारोबारी इन पर शक नहीं करते थे. यह इस तरह से कपड़े पहनकर जाते थे, जिससे इन्हें कोई पहचान न सके. आरोपियों के पास से तीन लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं.
यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, मोबाइल में मिली 62 जिलों की 1019 FIR, साइबर ठगी का ये तरीका जान हो जाएंगे हैरान