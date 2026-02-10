प्रतापगढ़ में सर्राफ ने खुद रची लूट की साजिश, चांदी और नकदी के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.
प्रतापगढ़ : जनपद के थाना देल्हूपुर क्षेत्र में हुई कथित लूट की घटना का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि सर्राफ ने उधारी की रकम चुकाने के लिये फर्जी लूट की साजिश रची गई थी.
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 9.60 लाख रुपये नकद, 3 किलो चांदी, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं.
उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2026 को रामगंज बाजार, जनपद अमेठी निवासी एक सर्राफ ने थाना देल्हूपुर में तहरीर देकर प्रयागराज से लौटते समय गजेहड़ा जंगल के पास लूट की सूचना दी थी.
पुलिस ने रितेश मौर्य, अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयूष व अनुज दुबे उर्फ अनोज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की पूरी रकम व चांदी बरामद कर ली.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की स्वाॅट, सर्विलांस व स्पेशल टीमों का गठन किया गया. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में घटना संदिग्ध पाई गई.
उन्होंने बताया कि कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लूट की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी, ताकि उधारी की रकम चुकाने के लिए फर्जी घटना दिखाकर पुलिस को गुमराह किया जा सके.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन व आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है. एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की फर्जी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
