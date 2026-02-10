ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में सर्राफ ने खुद रची लूट की साजिश, चांदी और नकदी के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

प्रतापगढ़ : जनपद के थाना देल्हूपुर क्षेत्र में हुई कथित लूट की घटना का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि सर्राफ ने उधारी की रकम चुकाने के लिये फर्जी लूट की साजिश रची गई थी.





पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 9.60 लाख रुपये नकद, 3 किलो चांदी, अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं.





उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2026 को रामगंज बाजार, जनपद अमेठी निवासी एक सर्राफ ने थाना देल्हूपुर में तहरीर देकर प्रयागराज से लौटते समय गजेहड़ा जंगल के पास लूट की सूचना दी थी.

पुलिस ने रितेश मौर्य, अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयूष व अनुज दुबे उर्फ अनोज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की पूरी रकम व चांदी बरामद कर ली.