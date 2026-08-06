ETV Bharat / state

कौशांबी में मोबाइल लूट का खुलासा; दोस्त के बैंक खाते में जमा रकम को हड़पने के लिये छीना था, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )