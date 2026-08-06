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कौशांबी में मोबाइल लूट का खुलासा; दोस्त के बैंक खाते में जमा रकम को हड़पने के लिये छीना था, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर मामले की जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:54 PM IST

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कौशांबी : जिले की मंझनपुर थाना क्षेत्र में युवक से मोबाइल छीनने के मामले में गुरुवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पीड़ित युवक के एक आरोपी दोस्त ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों ने पीड़ित के बैंक खाते में जमा रकम को हड़पने के लिए मोबाइल को छीना था.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजपात ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि पूरा मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के मगरोहनी गांव का है. पीड़ित बलराम हाल ही में विदेश से कमाकर अपने गांव लौटा था. उसके बैंक खाते में अच्छी-खासी रकम जमा थी, जिसकी भनक उसके दोस्त जयप्रकाश सरोज को थी.

उन्होंने बताया कि पैसों के लालच में आकर जयप्रकाश की नीयत खराब हो गई थी. उसने बलराम के बैंक खाते में जमा रकम को हड़पने के लिए अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई. योजना के तहत तीनों आरोपियों ने बलराम का मोबाइल फोन लूट लिया.

उन्होंने बताया कि उनका मुख्य मकसद मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग और यूपीआई (UPI) चालू कर पीड़ित के खाते से 10 से 15 लाख रुपये की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करना था. घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस टीम ने सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों का जाल बिछाया.

कौशांबी पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जयप्रकाश, रजनीश और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया. ​पुलिस की कड़ी पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी सकुशल बरामद कर लिया है. एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात पुलिस की बड़ी सफलता: ₹30 लाख के 201 खोए मोबाइल बरामद, असली मालिकों को वापस मिला फोन

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