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बरेली में जन सेवा केंद्र में बन रहा था फर्जी दस्तावेज, भारी मात्रा में नकली आधार-पैन बरामद, 3 गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बेरोजगारी के चलते उन्होंने यह काम शुरू किया था. जिसे उन्होंने धंधा बना लिया.

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिऱफ्तार किया.
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिऱफ्तार किया. (Photo Credit; Bareilly Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:33 PM IST

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बरेली : थाना बारादरी पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़ा गिरोह का खुलासा किया है, जो जन सेवा केंद्र की आड़ में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा थे. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.

पुलिस को सूचना मिली थी कि डेलापीर टैंक के पास स्थित एक जन सेवा केंद्र में अवैध तरीके से सरकारी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो अंदर चल रहे खेल को देखकर टीम भी हैरान रह गई. मौके पर तीन युवक लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करते मिले.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार उर्फ ओंकार, ललित कुमार और भारत सिंह के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बेरोजगारी के चलते उन्होंने यह काम शुरू किया था. उत्तराखंड निवासी एक युवक ने उन्हें ऑनलाइन फर्जी दस्तावेज तैयार करने के तरीके सिखाए थे. इसके बाद उन्होंने लोगों के आधार अपडेट करने और नकली प्रमाण पत्र बनाने का धंधा शुरू कर दिया.

आरोपी एक एप और अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों का डेटा लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति, निवास और जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया करते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों से संपर्क करते थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 67 आधार कार्ड, 18 आधार इनरोलमेंट फॉर्म, कई फर्जी प्रमाण पत्र, दो लैपटॉप, दो प्रिंटर, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं.

क्षेत्राधिकारी शिवम आशुतोष ने बताया, बारादरी पुलिस ने इंटेलिजेंस आर्मी, एसओजी मुखबिर की सूचना पर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे भारी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए है. आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेशकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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