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बरेली में जन सेवा केंद्र में बन रहा था फर्जी दस्तावेज, भारी मात्रा में नकली आधार-पैन बरामद, 3 गिरफ्तार

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिऱफ्तार किया. ( Photo Credit; Bareilly Police )