रायबरेली में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले तीन गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी दे रहा था साथ, इस ऐप के जरिए कर रहे थे धोखाधड़ी
गिरोह बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 5:51 PM IST
रायबरेली : डीह थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाता था. इस अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 12 फर्जी आधार कार्ड, 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और एनी डेस्क ऐप से जुड़े उपकरण बरामद हुए.
एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरोह ‘एनी डेस्क’ ऐप का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड बनाता था. ये कार्ड बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने और अन्य धोखाधड़ी के काम आते थे. मामला तब खुला जब डीह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर तीनों को पकड़ा.
थाना प्रभारी डीह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया, गिरोह बैंक कर्मचारी की मिलीभगत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रहा था.
थाना प्रभारी डीह ने बताया, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनुज यादव पुत्र रमाकांत यादव (बैंक में आधार कार्ड बनाने वाला कर्मचारी) निवासी मऊ जिला, अरविन्द कुमार पुत्र लालबहादुर व शत्रुघ्न पुत्र लल्लू पासी निवासी रायबरेली के रूप में हुई है. तीनों को डीह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर की शादियों में बंगाल और बेंगलुरु से मंगाए जा रहे फूल, काशी के जयमाल की डिमांड सबसे ज्यादा