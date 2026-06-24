आगरा में करोड़ों की GST चोरी में तीन गिरफ्तार; 70 करोड़ की फर्जी बिलिंग की, दो फर्मों की गतिविधियां मिलीं संदिग्ध
एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि राज्य कर विभाग की शिकायत पर वर्ष 2025 में लोहामंडी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:43 PM IST
आगरा : लोहामंडी थाना पुलिस ने बुधवार को फर्जी फर्मों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक की आईटीसी चोरी के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने 70 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की. पुलिस के साथ ही लोहामंडी थाना पुलिस, साइबर सेल और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. पुलिस का दावा है कि छानबीन में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्मों का जीएसटी पंजीकरण कराकर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन कराया था.
एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि राज्य कर विभाग की शिकायत पर वर्ष 2025 में लोहामंडी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि जिसमें कई व्यक्तियों के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण कराकर बड़े पैमाने पर फर्जी बिल जारी किए. मुकदमे की प्रारंभिक जांच में दो फर्मों की गतिविधियां संदिग्ध मिली थीं. जिस पर ही जांच आगे बढ़ी तो फर्मों ने केवल कागजों पर कारोबार दिखाकर फर्जी इनवॉइस तैयार किए. जिसके आधार पर ही विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पास ऑन कराया.
एडीसीपी ने बताया कि पुलिस, साइबर सेल और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करके रजत बनर्जी, राहुल और नितिन को गिरफ्तार कर किया है. पूछताछ में आरोपियों से कई अहम जानकारी मिली हैं. जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी फर्जी फर्मों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके अवैध रूप से आईटीसी का लाभ लेते और दिलाते थे. आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 10 फर्जी मोहरें बरामद हुईं हैं. आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की छानबीन में 70 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग के साक्ष्य मिले हैं. पूछताछ में कई अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके बारे में छानबीन की जा रही है.
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