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आगरा में करोड़ों की GST चोरी में तीन गिरफ्तार; 70 करोड़ की फर्जी बिलिंग की, दो फर्मों की गतिविधियां मिलीं संदिग्ध

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : लोहामंडी थाना पुलिस ने बुधवार को फर्जी फर्मों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक की आईटीसी चोरी के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने 70 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग की. पुलिस के साथ ही लोहामंडी थाना पुलिस, साइबर सेल और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है. पुलिस का दावा है कि छानबीन में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्मों का जीएसटी पंजीकरण कराकर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन कराया था.





एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि राज्य कर विभाग की शिकायत पर वर्ष 2025 में लोहामंडी थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि जिसमें कई व्यक्तियों के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण कराकर बड़े पैमाने पर फर्जी बिल जारी किए. मुकदमे की प्रारंभिक जांच में दो फर्मों की गतिविधियां संदिग्ध मिली थीं. जिस पर ही जांच आगे बढ़ी तो फर्मों ने केवल कागजों पर कारोबार दिखाकर फर्जी इनवॉइस तैयार किए. जिसके आधार पर ही विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पास ऑन कराया.





