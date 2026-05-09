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हॉलीडे पैकेज मेंबरशिप कार्ड के बहाने ठगी, टूर एंड ट्रैवल कंपनी मालिक समेत तीन गिरफ्तार

मेंबरशिप कार्ड के बहाने ठगी करने वाले गिरफ्तार: नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा व्यक्तियों के साथ टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी करने वाली कम्पनी रेंजर्स क्लब के 3 आरोपियों को आज शनिवार को गिरफ्तार किया. जिनके कब्जे से 3 फर्जी आई कार्ड पर्यटन मंत्रालय, 180 फर्जी विजिटिंग कार्ड, 14 फर्जी मोहरें, 15 फर्जी समझौता ज्ञापन (MOU) दस्तावेज तथा 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारी पंपलेट बांटते हैं, मेंबरशिप में 70 दिन का हवाई यात्रा, दो मूवी टिकट, 10 ग्राम सिल्वर सिक्का, चार क़िस्त में रुपये जमा करने पर छूट और चार ग्राम सोने का सिक्का देने का ऑफर देते थे. फिर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. ठगी के दौरान आरोपी ग्राहक को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया के फर्जी दस्तावेज दिखाते थे. ताकि लोग इनपर विश्वास कर सकें.

नई दिल्ली/नोएडा: आईटी इंजीनियर, टीचर्स, और फार्मासिस्ट्स को झांसे में लेकर हॉलीडे पैकेज मेंबरशिप कार्ड के बहाने ठगी करने वाले टूर एंड ट्रैवल कंपनी मालिक समेत तीन जालसाजों को सेक्टर 24 थाने की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. ये पीड़ितों को पहले डिनर पर बुलाते थे, उन्हें स्कीम बताने के बाद तीन से चार लाख रुपये लेकर मेंबरशिप कार्ड देते थे.

नोएडा में कई लोग बन चुके हैं शिकार: एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर मॉल, सैक्टर 32 नोएडा से व्यक्तियों के साथ धोखाधडी कर टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर पैसा ठगी करने वाली कम्पनी रेंजर्स क्लब के 3 आरोपियों इमरान खान पुत्र मौ. शकील खान, अभय कुमार पुत्र संजय कुमार सिंह और शैलेन्द्र सिंह पुत्र अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

मनीषा सिंह, एडिसीपी नोएडा (ETV Bharat)

धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पे: एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों रेंजर्स क्लब कम्पनी में डायरेक्टर हैं, टूर पैकेज का प्रलोभन देकर ग्राहको से धोखाधडी कर पैसा ले लेते थे, उन्हें पैकेज में बतायी गई सुविधा उपलब्ध नहीं कराते थे. इस प्रकार की घटनाऐं हम तीनों ने साथ मिलकर कई व्यक्तियों के साथ की है, तथा उनके साथ धोखाधडी कर करोड़ों रुपयों का लाभ भी कमाया है.

कार्तिक, आई.टी. इंजिनियर (ETV Bharat)





एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के मुताबिक, ''आरोपियों ने बताया कि हमारे बैंक खातों में जो पैसा है, वह हम तीनों द्वारा धोखाधड़ी कर अर्जित किया गया है. हम लोगों ने धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया के कूटरचित दस्तावेज तैयार किये हुए थे, जिनको हम लोग धोखाधड़ी करने के समय ग्राहकों को दिखाकर प्रभावित करते थे और अपना टूर पैकेज लेने के लिये लुभाते थे. उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है''.

वहीं, ठगी का शिकार हुए आईटी इंजिनियर राकेश कुमार और कार्तिक ने बताया कि ठगी करने वाले आईटी क्षेत्र में काम करने वालों को अपना निशाना बनाते है. उन्होंने बताया कि ठगों द्वारा अबतक नोएडा में एक दर्जन से अधिक लोगो को अपना निशाना बना चुके हैं, जिसका शिकार हम लोग भी हैं. उन्होंने बताया कि यह अपने ठिकाने बदल कर ग्राहकों को अच्छे अच्छे ऑफर देकर लुभाते हैं. फिर यह कोई पैकेज नहीं देते हैं और अपना ठिकाना बदल देते हैं.



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