ETV Bharat / state

कानपुर पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार, फरार 13 आरोपियों की तलाश, दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

पुलिस ने बताया, आरोपियों का अपराधिक इतिहास है. इनमें से लगभग 13 अभियुक्त मौके से फरार हैं, तलाश के लिए टीमें लगाई गई है.

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. (Photo Credit; Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : थाना बर्रा पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. रविवार रात वरदान गैलेक्सी होटेल के पास दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. पुलिस दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही थी तभी एक पक्ष पुलिस पर हमलावर हो गया. मारपीट करने लगा. एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर भी कर दिया.

फायरिंग करने पर पुलिस एक्शन में आई और भीड़ को तीतर-बीतर किया. हंगामा कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा. आरोपियों की पहचान अटल वाजपेयी, वैभव तिवारी, अंकित सिंह के रूप में हुआ है. पुलिस ने बताया कि इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. थाना बर्रा पर पुलिस ने 7 सीएलए Act, 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है.

बर्रा थाना अध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया, तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है. सभी को आज जेल भेज दिया गया है. वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, बर्रा थाने में एक सूचना मिली थी की वरदान गैलेक्सी गेस्ट हाउस के पास दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है. बर्रा थाना अध्यक्ष सूचना पर पहुंचे, जहां एक पक्ष ने पुलिस से पहले हाथापाई की इसके बाद फायर कर दिया.

मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया. इन अभियुक्तों का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास है. इनमें से लगभग 13 अभियुक्त मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई है. जल्द ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें : इंडो-नेपाल बार्डर पर नो मैंस लैंड में खेती, पांच नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ FIR, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

FIRING ON KANPUR POLICE
KANPUR NEWS
UP CRIME
कानपुर पुलिस पर फायरिंग
FIRING ON KANPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.