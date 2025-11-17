ETV Bharat / state

कानपुर पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार, फरार 13 आरोपियों की तलाश, दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

कानपुर : थाना बर्रा पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. रविवार रात वरदान गैलेक्सी होटेल के पास दो पक्षों में विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. पुलिस दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही थी तभी एक पक्ष पुलिस पर हमलावर हो गया. मारपीट करने लगा. एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर भी कर दिया.

फायरिंग करने पर पुलिस एक्शन में आई और भीड़ को तीतर-बीतर किया. हंगामा कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा. आरोपियों की पहचान अटल वाजपेयी, वैभव तिवारी, अंकित सिंह के रूप में हुआ है. पुलिस ने बताया कि इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. थाना बर्रा पर पुलिस ने 7 सीएलए Act, 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है.

बर्रा थाना अध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया, तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है. सभी को आज जेल भेज दिया गया है. वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, बर्रा थाने में एक सूचना मिली थी की वरदान गैलेक्सी गेस्ट हाउस के पास दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है. बर्रा थाना अध्यक्ष सूचना पर पहुंचे, जहां एक पक्ष ने पुलिस से पहले हाथापाई की इसके बाद फायर कर दिया.