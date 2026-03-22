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पलामू में मार्बल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले तीन गिरफ्तार, ऐसे देते थे अपराध को अंजाम

पलामू: जिले के हुसैनाबाद के इलाके में चोरी के मोबाइल को इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यह नेटवर्क शराब के नशे में मौजूद लोगों के मोबाइल चोरी करता था और रंगदारी मांगने के लिए चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल किया करता था.

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन

19 मार्च को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक मार्बल कारोबारी से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी करते हुए रंगदारी मांगने वाले आरोपी रवि कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी को गिरफ्तार किया है.

चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल