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पलामू में मार्बल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले तीन गिरफ्तार, ऐसे देते थे अपराध को अंजाम

पलामू के हुसैनाबाद में मार्बल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Criminal in police custody
पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 7:49 PM IST

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पलामू: जिले के हुसैनाबाद के इलाके में चोरी के मोबाइल को इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यह नेटवर्क शराब के नशे में मौजूद लोगों के मोबाइल चोरी करता था और रंगदारी मांगने के लिए चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल किया करता था.

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन

19 मार्च को पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक मार्बल कारोबारी से अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी करते हुए रंगदारी मांगने वाले आरोपी रवि कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी को गिरफ्तार किया है.

चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि रवि कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह एवं प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस मेहता नाम के युवकों ने रंगदारी की मांग की थी जबकि रंगदारी मांगने में इस्तेमाल मोबाइल को अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी द्वारा उपलब्ध करवाया गया था.

गिरफ्तार अमन कुमार चौरसिया एवं शुभम केसरी चोरी के मोबाइल को रवि कुमार एवं प्रिंस मेहता को उपलब्ध करवाता था. हुसैनाबाद के खास इलाके में शराब के नशे में मौजूद लोगों के मोबाइल को निशाना बनाया जाता था एवं चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था. बाद में चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल रंगदारी मांगने के लिए किया जाता था. पुलिस पूरे मामले में छानबीन एवं आगे की कार्रवाई कर रही है: मोहम्मद याकूब, एसडीपीओ, हुसैनाबाद

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MARBLE TRADER IN PALAMU
THREE ARRESTED FOR EXTORTING MONEY

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