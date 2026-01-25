कानपुर में तीन साइबर ठग गिरफ्तार; फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ऐंठी रकम, 17 सिमकार्ड बरामद
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने रविवार को प्रेसवार्ता में दी जानकारी.
कानपुर : थाना सचेंडी पुलिस ने शनिवार को साइबर ठगी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों को फोन पर डरा धमकाकर साइबर ठगी करते थे.
आरोपियों ने कई राज्यों में 30 से ज्यादा लोगों से साइबर ठगी की और करोड़ों रुपये ऐंठ लिए. पुलिस टीम ने आठ लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 सिमकार्ड बरामद किये हैं.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने रविवार को प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि संचेडी के एक मजरे में शनिवार को एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें तीन साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है. अरविंद सिंह, अनुराग सिंह और विकास सिंह की गिरफ्तारी हुई है.
उन्होंने बताया कि अरविंद सिंह कानपुर देहात का रहने वाला है और शेष दो अभियुक्त थाना क्षेत्र सचेंडी के रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 सिमकार्ड, तीन मोबाइल फोन बरामद किये हैं.
उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर पीड़ितों को फोनकर धमकाते थे. बैंकग्राउंड में आरोपी हूटर और सायरन की आवाज भी बजाते थे और उससे भ्रम पैदा करते थे. उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इनके झांसे में आ जाता था उससे पैसा ट्रांसफर कराते थे.
उन्होंने बताया कि केवल तीन नंबरों से रिलेट 30 से ज्यादा शिकायतें मिलीं हैं जो अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग जनपदों की हैं. इसमें से कुछ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ केरला की हैं. जांच में पता चला है कि बड़ा नेटवर्क है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के अकाउंट में आठ लाख रुपये फ्रीज कराए हैं. ज्यादातर पैसा यह लोग अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर कर देते थे. जो इनके खातों में पैसा है यह ट्रांसफर नहीं कर पाये थे, इसलिये इनके खातों में मिला है. बैंक डिटेल आना बाकी है, जिससे कुल रकम पता चल पाएगी. उन्होंने बताया कि यह करोड़ों रुपये की ठगी का मामला है.
