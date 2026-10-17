रामपुर में मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार
युवती के दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने पर भड़के परिजन ने युवक के घर पर की फायरिंग की थी, इसमें तीन गिरफ्तार हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:25 PM IST
रामपुर: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग कथित तौर पर युवक के घर पहुंच गए और मारपीट व फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.
दरअसल, पूरा मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का है, जहां 16 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि कुछ लोग एक राय होकर लाठी-डंडे और अवैध असलहों के साथ उसके घर में घुस आए.
आरोप है कि आरोपियों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. इतना ही नहीं, घर के सामान और दरवाजे में तोड़फोड़ करने के साथ जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की.
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर को आगापुर सर्विस रोड पर दिल्ली-बरेली हाईवे के पास चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शफी निवासी नई बस्ती अजीतपुर, मिंटू उर्फ मोहम्मद सिराज निवासी ज्वालानगर और नादिश निवासी कपड़ा मिल ज्वालानगर के रूप में हुई है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 315 बोर के तीन जिंदा और दो मिस कारतूस तथा 12 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
वहीं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवती की शादी को लेकर विवाद हुआ था. जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग मारपीट करने पहुंचे थे और फायरिंग करते हुए भी दिखाई दिए. इस मामले में तीन लोगों को तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं.
उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि अवैध तमंचे कहां से आए. साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.
फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है और मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.