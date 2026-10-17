ETV Bharat / state

रामपुर में मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार

रामपुर में मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार ( ईटीवी भारत )

रामपुर: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग कथित तौर पर युवक के घर पहुंच गए और मारपीट व फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

रामपुर में मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार (ईटीवी भारत) दरअसल, पूरा मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का है, जहां 16 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि कुछ लोग एक राय होकर लाठी-डंडे और अवैध असलहों के साथ उसके घर में घुस आए. आरोप है कि आरोपियों ने उसके और उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. इतना ही नहीं, घर के सामान और दरवाजे में तोड़फोड़ करने के साथ जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर को आगापुर सर्विस रोड पर दिल्ली-बरेली हाईवे के पास चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.