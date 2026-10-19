स्नैचिंग के मोबाइल सोशल साइट पर बेचते, मेवात के साइबर ठगी गिरोह को भी करते सप्लाई, तीन गिरफ्तार
जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस की कार्रवाई. अब तक 200 से ज्यादा मोबाइल सप्लाई करना कबूला.
Published : October 19, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:09 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर से स्नैचिंग के मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बेचने और मेवात के साइबर ठगी गिरोह को सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों से एक कार और 19 मोबाइल बरामद हुए. इन्होंने अब तक 200 से ज्यादा मोबाइल मेवात से साइबर ठगी करने वाले गिरोहों को देने की बात कबूल की. इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को क्रैक करने की कवायद जारी है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस गिरोह में शामिल टोंक हाल रामगंज, जयपुर निवासी मोईन उर्फ शाहरुख (25), आमेर निवासी मोहम्मद अनस और रहपूवा (हरियाणा) हाल जयसिंहपुरा खोर (जयपुर) निवासी हसीब मेव को गिरफ्तार किया है. जयपुर सदर एसीपी दरजाराम बोस के सुपरविजन में सिंधी कैंप थानाधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
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मुख्य सरगना नशे के आदी लड़कों से करवाता चोरी: जांच में सामने आया कि मोईन उर्फ शाहरुख इस गिरोह का सरगना है. वह नशे के आदी लड़कों से जयपुर, दौसा और करौली में स्नैचिंग की वारदात करवाता. उनसे मोबाइल इकठ्ठा कर अनस के जरिए हबीब तक पहुंचाता. बदले में हर मोबाइल पर तीन से पांच हजार रुपए लेता है. मोहम्मद अनस और हसीब मेव अच्छी कंडीशन के मोबाइल के फर्जी बिल बनाकर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच देते. ये कंडीशन के हिसाब से रेट तय कर बेचते. बचे मोबाइल को इकठ्ठा कर हसीब मेव अपने एक और साथी तक पहुंचता, जो मोबाइल को मेवात में साइबर ठगी करने वाले गिरोहों तक पहुंचा देता.
जयपुर, दौसा और करौली से चुराए गए मोबाइल: डीसीपी प्रशांत किरण का कहना था, पुलिस ने आरोपियों से जो मोबाइल बरामद किए हैं, वे अक्टूबर में छीने हुए हैं. मोईन टोंक का मूल निवासी है, लेकिन लंबे समय से जयपुर में रह रहा है. उसका नशे के लिए चोरी और छीना झपटी करने वाले लड़कों से संपर्क है. वह उन्हें नशे के लिए उकसाकर स्नैचिंग की वारदात करवाता और उनसे मोबाइल लेता. वह खुद भी स्नैचिंग में शामिल रहता. बरामद मोबाइल जयपुर के सिंधी कैंप, जयपुर सदर, शिप्रापथ, ट्रांसपोर्ट नगर, आदर्श नगर, रामगंज, गलता गेट, तूंगा, नांगल राजावतान (दौसा) और करौली से छीने गए.
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20-25 मोबाइल इकठ्ठा कर मेवात गैंग तक पहुंचाते: पड़ताल में खुलासा हुआ कि मोईन चोरी के मोबाइल को तीन से पांच हजार रुपए में अनस और हसीब को देता. वे अच्छी कंडीशन का मोबाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 हजार रुपए तक में बेचते और बाकि मोबाइल को 6-7 हजार रुपए में साइबर ठगी की वारदात करने वाले मेवात गैंग को बेच देते. राजस्थान सहित अन्य राज्यों में साइबर अपराधियों तक मोबाइल पहुंचाने की बात भी सामने आई है. एक बार में 20-25 मोबाइल इकठ्ठा कर मेवात भेजते हैं. अब तक इस गिरोह द्वारा करीब 200 मोबाइल साइबर ठगों तक पहुंचाने की बात भी सामने आई है.
11 महीने पहले चोरी मोबाइल ब्यावर में मिला: उन्होंने बताया कि उत्तराखंड निवासी मोहम्मद अनस सिद्दकी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दी थी. इसमें उसने बताया कि 4 नवंबर, 2025 को उसका मोबाइल सिंधी कैंप इलाके में चोरी हो गया. इसके आधार पर सिंधी कैंप थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. तकनीकी आधार पर जांच में सामने आया कि यह मोबाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य इकठ्ठा कर ब्यावर निवासी एक शख्स से यह मोबाइल बरामद कर लिया. उसे 50 हजार रुपए में यह मोबाइल बेचा गया. मोबाइल बेचने वालों के बारे में जानकारी जुटाने पर पुलिस को तीनों आरोपियों के बारे में पता लगा.
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