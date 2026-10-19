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स्नैचिंग के मोबाइल सोशल साइट पर बेचते, मेवात के साइबर ठगी गिरोह को भी करते सप्लाई, तीन गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर से स्नैचिंग के मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बेचने और मेवात के साइबर ठगी गिरोह को सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों से एक कार और 19 मोबाइल बरामद हुए. इन्होंने अब तक 200 से ज्यादा मोबाइल मेवात से साइबर ठगी करने वाले गिरोहों को देने की बात कबूल की. इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क को क्रैक करने की कवायद जारी है.