हर जिले तीन-तीन एंबुलेंस रखे जाएंगे रिजर्व, जल्द होगी अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति

उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा में नई एवं आधुनिक एंबुलेंस को किया जाएगा शामिल, हर जिले में 3-3 एंबुलेंस रिजर्व में रखने के निर्देश

एंबुलेंस (फोटो- ETV Bharat)
देहरादून: किसी भी राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में आपातकालीन एंबुलेंस सेवा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के साथ ही एंबुलेंस सेवाओं को भी दुरुस्त करने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में अब सरकार ने 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को और ज्यादा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है.

इसके तहत आपातकालीन सेवा में नई एवं आधुनिक एंबुलेंस को बेड़े शामिल किया जाएगा. साथ ही अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में तीन-तीन एंबुलेंस को रिजर्व रखा जाएगा. ताकि, पहाड़ व मैदानी क्षेत्रों में एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, ऐसे में इस सेवा को बेहतर कर आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है.

एंबुलेंस सेवा की नई निविदा को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की. उन्हें एंबुलेंस के बेड़े में आधुनिक उपकरणों से लैस एंबुलेंस को शामिल करने के निर्देश दिए है. मरीजों की परेशानियों को देखते हुए एंबुलेंस सेवा के कॉल सेंटर में कार्मिकों की और नियुक्ति करने को भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

CAMP 108 Aapatkaleen Seva
कैंप 108 आपातकाली सेवा (फोटो- ETV Bharat)

एंबुलेंस का ये है रिस्पांस टाइम: स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 108 आपातकालीन एंबुलेंस की जवाबदेही तय कर रिस्पांस टाइम को कम से कम करने के भी निर्देश दिए. मैदानी क्षेत्रों में एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 13 मिनट जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में यह समय 18 मिनट तय किया जाएगा.

हर जिले में 3-3 एंबुलेंस रिजर्व में रखने के निर्देश: जरूरतमंदों को समय पर एंबुलेंस सेवा सुलभ हो सके, इसके लिए हर जिले में तीन-तीन एंबुलेंस को रिजर्व में रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. ताकि, बैकअप में रखी एंबुलेंस इमरजेंसी के समय काम आ सके. इसके अलावा एंबुलेंस अब मरीजों को सीधे उसी अस्पताल में पहुंचाएगी, जहां पर संबंधित बीमारी के उपचार को डॉक्टर उपलब्ध होंगे.

इसके अलावा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आईपीएचएस मानकों के अनुसार तकनीकी संवर्ग के तहत लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियनों, ईसीजी टेक्नीशियनों एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पदों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी चिकित्सा इकाइयों और विभागीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, अवकाश के दौरान चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए.

संपादक की पसंद

