बिहार में AIMIM के तीन विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म
Published : December 8, 2025 at 8:32 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम के पांच विधायक चुनाव जीते हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कह दी है. एआईएमआईएम के विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि विकास कार्य को लेकर हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे.
नीतीश कुमार से मिले AIMIM विधायक : इसी बीच आज (सोमवार) एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में तीन विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की है. ओवैसी के विधायकों के अचानक मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ने लगी है.
अख्तरुल ईमान ने बतायी वजह : एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के कोचाधामन में सैनिक स्टेशन बनने की बात आ रही है. हम लोग सैनिक स्टेशन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन घनी आबादी वाले इलाके में ना बने इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने मुलाकात की है और उनसे डिमांड की है. इसे घनी आबादी से बाहर बनाया जाए.
कौन-कौन विधायक मिले ? : अख्तरुल इमान के साथ जोकीहाट विधायक मो मुर्शीद आलम, कोचाधामन विधायक सरवर आलम भी सीएम आवास गए थे. कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा. कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने कहा कि कोचाधामन अंचल के सतभीट्टा मौजा व कन्हैयाबाड़ी मौजा एवं बहादुरगंज अंचल के शकोर मौजा व नटवापाड़ा मौजा में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन निर्माण स्थल के पुनर्निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई.
''स्थानीय ग्रामीणों की भावनाओं, उनके आजीविका स्रोतों, धार्मिक स्थलों, कृषि-पशुपालन तथा प्राकृतिक परिवेश पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा गया. इसमें घनी आबादी की जगह कहीं और निर्माण हो.''- सरवर आलम, कोचाधामन विधायक
सरवर आलम ने कहा कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में नदी कटाव के विकराल रूप, उससे हो रहे भूस्खलन, बस्तियों पर बढ़ते खतरे व विस्थापन तथा किसानों की भूमि को होने वाले नुकसान की समस्या को भी विस्तार से रखा गया. अख्तरुल इमान ने कहा कि मुख्यमंत्री इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार कर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है.
लगातार दो चुनाव से पांच विधायक जीत रहे : एआईएमआईएम के 2020 में भी पांच विधायक जीते थे. जिसमें से चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए. 2025 विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम के पांच विधायक जीते हैं. वैसे तो एनडीए को प्रचंड जीत मिली है लेकिन नीतीश कुमार ने अभी भी 9 मंत्रियों का जगह खाली रखा है जिसमें से जदयू के 6 मंत्री और बनाये जा सकते हैं.
चर्चाओं का बाजार गर्म : लगातार राजनीतिक गलियारों में कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं. एआईएमआईएम के विधायकों के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यह चर्चा और जोर पकड़ेगी. बहरहाल एआईएमआईएम के विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलने की बात कही है.
