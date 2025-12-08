ETV Bharat / state

बिहार में AIMIM के तीन विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, चर्चाओं का बाजार गर्म

नीतीश कुमार से मिले AIMIM विधायक ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम के पांच विधायक चुनाव जीते हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कह दी है. एआईएमआईएम के विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि विकास कार्य को लेकर हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे. नीतीश कुमार से मिले AIMIM विधायक : इसी बीच आज (सोमवार) एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में तीन विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की है. ओवैसी के विधायकों के अचानक मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ने लगी है. अख्तरुल ईमान ने बतायी वजह : एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के कोचाधामन में सैनिक स्टेशन बनने की बात आ रही है. हम लोग सैनिक स्टेशन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन घनी आबादी वाले इलाके में ना बने इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने मुलाकात की है और उनसे डिमांड की है. इसे घनी आबादी से बाहर बनाया जाए. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान (ETV Bharat) कौन-कौन विधायक मिले ? : अख्तरुल इमान के साथ जोकीहाट विधायक मो मुर्शीद आलम, कोचाधामन विधायक सरवर आलम भी सीएम आवास गए थे. कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने मुख्यमंत्री को विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा. कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने कहा कि कोचाधामन अंचल के सतभीट्टा मौजा व कन्हैयाबाड़ी मौजा एवं बहादुरगंज अंचल के शकोर मौजा व नटवापाड़ा मौजा में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन निर्माण स्थल के पुनर्निर्धारण पर विस्तार से चर्चा की गई.