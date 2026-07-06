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बीज घूसकांड में कृषि विभाग ने तीन अधिकारियों को किया निलंबित, कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी को घेरा

जयपुर: प्रदेश के बहुचर्चित खाद-बीज घूसकांड मामले में कृषि विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए रविवार को तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. वहीं अब इस मामले में प्रदेश कांग्रेस ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है और कहा है किरोड़ी मीणा ने दावा किया था कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो वे पद छोड़ देंगे. इसलिए अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

राजस्थान कांग्रेस ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आखिरकार कृषि विभाग ने खाद-बीज रिश्वतकांड में संदीप और रजनीश समेत 3 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया. ये वही संदीप और रजनीश हैं, जिनके बचाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा था 'यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो पद छोड़ दूंगा'. ये वही संदीप और रजनीश हैं, जो सीकर में कृषि मंत्री के ओएसडी बनकर अवैध उगाही कर रहे थे और मंत्री ने बकायदा अपना डिकॉय टीम का सदस्य बताकर वीडियो जारी करके बचाव किया था. तब मंत्री ने व्यापारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताया और इनकी ईमानदारी के कसीदे पढ़े. पोस्ट में सवाल किया गया कि 'अब क्या कहेंगे मंत्री जी? '