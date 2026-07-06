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बीज घूसकांड में कृषि विभाग ने तीन अधिकारियों को किया निलंबित, कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ी को घेरा

कांग्रेस ने कहा कि अब कृषि मंत्री की पूरी डिकॉय टीम की जांच की जानी चाहिए.

Congress targets Minister Kirodi
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 11:54 AM IST

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जयपुर: प्रदेश के बहुचर्चित खाद-बीज घूसकांड मामले में कृषि विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए रविवार को तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. वहीं अब इस मामले में प्रदेश कांग्रेस ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है और कहा है किरोड़ी मीणा ने दावा किया था कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो वे पद छोड़ देंगे. इसलिए अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

राजस्थान कांग्रेस ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आखिरकार कृषि विभाग ने खाद-बीज रिश्वतकांड में संदीप और रजनीश समेत 3 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया. ये वही संदीप और रजनीश हैं, जिनके बचाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा था 'यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो पद छोड़ दूंगा'. ये वही संदीप और रजनीश हैं, जो सीकर में कृषि मंत्री के ओएसडी बनकर अवैध उगाही कर रहे थे और मंत्री ने बकायदा अपना डिकॉय टीम का सदस्य बताकर वीडियो जारी करके बचाव किया था. तब मंत्री ने व्यापारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताया और इनकी ईमानदारी के कसीदे पढ़े. पोस्ट में सवाल किया गया कि 'अब क्या कहेंगे मंत्री जी? '

पढ़ें: 20 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में संदीप-रजनीश पर मुकदमा दर्ज, डोटासरा ने कृषि मंत्री से मांगा इस्तीफा

पूरी डिकॉय टीम की निष्पक्ष जांच हो : राजस्थान कांग्रेस का कहना है कि कृषि मंत्री की परछाई बनकर छापेमारी करने वाला जुगल किशोर पहले ही करोड़ों रुपए के साथ गिरफ्तार हो चुका है. दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की मुलाकात के बाद रविवार को संदीप और रजनीश को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित करने का आदेश, आखिर क्या संदेश दे रहा है? कृषि विभाग की पूरी डिकॉय टीम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कॉल डिटेल, आर्थिक लेन-देन और छापेमारियों के दौरान हुई उगाही की परत-दर-परत जांच हो. राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि यह खेल सिर्फ कुछ लोगों का था या पूरी व्यवस्था इसमें शामिल है?

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